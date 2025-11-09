Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Selanik'te Atatürk Evi'nin açılışını yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Selanik'te restorasyonu tamamlanan Atatürk Evi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Atatürk'e vefa göstermenin cumhuriyete ve geleceğe sahip çıkmak anlamına geldiğini belirterek, bunun aynı zamanda ülkeye karşı bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Açılış törenine, Yunanistan Turizm Bakan Yardımcısı Anna Karamanli, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Zafer Sırakaya ve Kürşat Zorlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren ile Batı Trakyalı Türk milletvekilleri Özgür Ferhat, Burhan Baran ve Hüseyin Zeybek de katıldı.

Ersoy, bu anlamlı günde bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andığını belirtti.

Atatürk'ün yalnızca bir devlet adamı değil, milletin gönlünde derin iz bırakmış bir önder olduğunu vurgulayan Ersoy, yapılan çalışmaların ona duyulan vefanın ve aziz hatırasına gösterilen saygının bir ifadesi olduğunu söyledi.

Ersoy, Atatürk'e vefa göstermenin cumhuriyete, değerlerine ve geleceğe sahip çıkmak anlamına geldiğini ifade ederek, "Bir milletin geçmişiyle kurduğu ilişki, aynı zamanda geleceğini de belirler." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" anlayışıyla millet iradesine, bağımsızlığa, hürriyete, demokrasiye ve cumhuriyete sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Ersoy, Atatürk'ün doğduğu evin yalnızca bir yapı değil, Cumhuriyete giden yürüyüşün ilk adımlarının atıldığı yer olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak geçmişe, kültüre ve tarihe olan bağlılıkla Atatürk'ün hatırasını yaşatmaya devam ettiklerini vurgulayan Ersoy, evin 19. yüzyılın sonlarında inşa edildiğini, Mustafa Kemal'in 1881'de burada doğduğunu ve babası Ali Rıza Efendi'nin de aynı evde vefat ettiğini hatırlattı.

Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak 2022'de restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmaları için kapsamlı bir planlama yaptıklarını, 19 Aralık 2024'te başlayan süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

"Atatürk Evi'nin restorasyonu kapsamında iç ve dış mekandaki ahşap imalatlar ve elektrik tesisatı yenilendi, sandık odası ve hamam özgün haline getirildi, çatı ve bahçe duvarlarının bakımı yapıldı, avlu zemini taş kaplamayla tamamlandı." diyen Ersoy, yenilenen yapının "Atatürk ve Ailesi Temalı Oda, Zübeyde Hanım'ın Odası, Etnografik Sergi, Evin Tarihçesi Alanı ve Kütüphane"den oluştuğunu belirtti.

Ersoy, projenin bodrum katında evin tarihçesinin, orta katta etnografik bilgilerin, üst katta ise Atatürk'ün Selanik yıllarının anlatıldığını kaydederek, "Restorasyonda temel hedef, evin müze haline getirildiği 1953 yılındaki orijinal haline dönüştürülmesiydi." dedi.

TİKA tarafından yürütülen proje kapsamında eserlerin konservasyonunun yapıldığını belirten Ersoy, Zübeyde Hanım'ın Türkiye'ye gelirken yanında getirdiği eşyaların bir kısmının yeniden eve döndüğünü, Atatürk'ün bebeklik eşyaları, Zübeyde Hanım'ın şahsi eşyaları ve Ali Rıza Efendi'nin tespihlerinin evin atmosferine anlam kattığını ifade etti.

Atatürk'e ait az bilinen fotoğraflar, 1878 tarihli Osmanlı belgeleri, 1925 tarihli Yunanca mülkiyet belgesi, Rahmi Pehlivanlı'nın "Atatürk Evi" tablosu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın ziyaretine ait görüntülerin de müzede yer aldığını belirten Ersoy, bu materyallerin yapının tarihsel bütünlüğünü tamamladığını söyledi.

Türk kültürel mirasının dünyanın her yerinde korunmasına önem verdiklerini vurgulayan Ersoy, Selanik Atatürk Evi'nin bunun en iyi örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2003'te Selanik'i ziyaret eden ilk Türk başbakanı olduğunu belirten Ersoy, Erdoğan'ın "Bu ev Türkiye ile Yunanistan arasındaki barışın sembolü olsun" sözünü anımsatarak, "Biz de bugün aynı mesajı en güçlü şekilde yineliyoruz." dedi.

Yunanistan Turizm Bakan Yardımcısı Karamanli, Atatürk Evi'nin açılışında iki ülke arasındaki olumlu ilişkilerin halkların refahı ve iyi komşuluk açısından önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcılarından Sırakaya, Atatürk Evi'nin Türk milletinin ortak hafızasındaki önemine dikkat çekerken, Zorlu ise yapının "bir milletin yeniden uyanışının sessiz tanığı" olduğunu vurguladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal, projeyi "iki komşu millet arasında geçmişin değerlerini geleceğe taşıyan bir kardeşlik köprüsü" olarak nitelendirdi.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Erciyes ise, Atatürk Evi'nin Türk-Yunan dostluğunun somut bir simgesi olduğunu belirtti.

Törenin ardından Bakan Ersoy ve heyeti evi gezdi.