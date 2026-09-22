Haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kuzey Makedonya Bakanı Süleymani'yi Ankara'da ağırladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Sedat Süleymani'yi Ankara'daki Cumhuriyet Müzesi'nde ağırladı. Görüşmede kültür ve turizm işbirlikleri değerlendirildi, ardından bakanlar 'Paranın Yolculuğu' sergisini gezdi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Sedat Süleymani ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ersoy, mevkidaşı Süleymani'yi Ankara'daki Cumhuriyet Müzesi'nde ağırladı.

Süleymani'yi yeni görevi dolayısıyla tebrik eden Ersoy, ziyaretin Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki kültür ve turizm ilişkilerinin daha da geliştirilmesine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

İki ülke halkları arasında yüzyıllara dayanan tarihi, kültürel ve insani bağların bulunduğunu ifade eden Ersoy, bu ortak geçmişin geleceğe yönelik işbirliği için güçlü bir temel oluşturduğunu vurguladı.

Bakan Ersoy, Türkiye'nin, Kuzey Makedonya ile kültür ve turizm alanındaki işbirliğini daha da geliştirmeye hazır olduğunu belirterek, kurumlar arasındaki diyaloğun güçlendirilmesini önemsediklerini dile getirdi.

???????Görüşmede, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında kültür ve turizm alanında gelecekte hayata geçirilebilecek işbirlikleri değerlendirildi.

"Paranın Yolculuğu" Sergisini Birlikte Gezdiler

Bakan Ersoy ve Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Sedat Süleymani, görüşmenin ardından Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Marka Şehir Ankara Derneğince Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sanatseverlerle buluşturulan "Paranın Yolculuğu" sergisini ziyaret etti.

Makedonya topraklarındaki Osmanlı kültürel mirasını para, mimari ve şehircilik tarihi üzerinden ele alan sergide, Üsküp ve Kratova darphanelerinde basılan akçelerin yanı sıra Osmanlı dönemine ait sikke ve seramik eserler yer alıyor.

Kaynak: AA
5 ay önceki kaza husumeti cinayetle bitti! Adana'da 8 çocuk babası Yaşar Akman'ı vuran 2 şüpheli tutuklandı

8 çocuk babası sokakta vuruldu! Sebebi 5 ay öncesine dayanıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dükkanı içeriden kilitliydi, telefonu açmadı! Eskişehir'de ölü sanılan esnaf sanayiden çıktı

İtfaiye kapıyı kırmak üzereydi! Esnafın cevabı ekipleri şaşırttı
Vlahovic sakatlandı, milli takımdan affını istedi! 4 maçı kaçıracak

Takımdan affını istedi! Vlahovic'ten kötü haber
Manisa'da okula silahlı saldırı! 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında

Manisa'da okula silahlı saldırı! Yaralı sayısı belli oldu
Apartmanda katliam! 2'si kardeş 3 kişi öldürülmüş halde bulundu

Katliam gecesi! Eve giren polis 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Aradaki fark 15 puan oldu

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu
Metro ve tramvaylarda tek fiyat dönemi sona eriyor

Milyonları ilgilendiriyor! Metro ve tramvaylarda yeni dönem
Manisa'daki okul saldırısının altından kız meselesi çıktı

İşte Manisa'daki kanlı okul saldırısının nedeni