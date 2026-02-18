Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Dizilerimizi Yeni Nesil Tanıtım Vizyonumuzun Lokomotifi Yapıyoruz"

(ANKARA) - Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk dizilerine yönelik yeni destek modelini açıkladı. Ersoy, "Dizilerimizi yeni nesil tanıtım vizyonumuzun lokomotifi yapıyoruz. Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayan, en az üç kıtada ve 10 ülkede yayınlanan dizilerimize Sinema Genel Müdürlüğümüz ve TGA aracılığıyla destek vereceğiz. Bu kararı vakit kaybetmeden, bu yıl itibarıyla uygulamaya başlıyoruz. Ancak bu destekten yararlanmak için belirlediğimiz kriterlerin mutlaka karşılanması gerekiyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Türk dizilerine yönelik yeni destek modeli hakkında bilgi verdi. Bakan Ersoy, dizilere bölüm başına 100 bin dolar karşılığı Türk lirasına kadar destek sağlanacağını belirterek, şunları söyledi:

"Binlerce kilometre uzaktaki farklı kültürlerden insanların Türkçe kelimeler kullanması, Türkçe öğrenmeye çalışması, çocuklarına Türkçe isimler vermesi, dizilerimizi izleyenlerin ülkemize gelmek istemesi bu sektörün ne denli derin ve kalıcı etkiler oluşturabildiğinin göstergesidir. Bu denli hızlı büyüyen, ihracat rekorları kıran ve küresel ölçekte etki alanını her geçen gün genişleten böylesi bir sektörün eski kalıplar içinde değerlendirilmesi doğru olmaz. Bunlardan sıyrılmamız; kültür ve turizm sahasında ülkemize bugünden bile daha fazla fayda sunmasını sağlayacak adımları atmamız gerekiyor. İnsanlar bir hikayenin parçası olmak, bir duyguyu yerinde deneyimlemek istiyor. Elimizdeki veriler ve küresel örnekler de 'ekran turizmi' kavramının geçici bir trendden öte, ülkelerin yumuşak güç unsuru olarak kullandığı devasa bir stratejik alana dönüştüğünü gösteriyor."

Ersoy, 65 milyar 231 milyon dolar turizm geliri ve 64 milyon ziyaretçi sayısıyla Türkiye'yi bugün gelir miktarıyla dünyanın 7'nci, ağırladığı ziyaretçi sayısıyla ise dünyanın 4'üncü büyük turizm ülkesi konumuna getirdiklerini kaydederek, "Bu rakamları her yıl daha da yukarıya taşımak için çalışıyor, bunu yaparken özgün ve farklı enstrümanları kullanarak projeler üretmeye özen gösteriyoruz. Bugün de bu bakış açısıyla dizilerimizi yeni nesil tanıtım vizyonumuzun lokomotifi yapıyoruz. Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayan, en az üç kıtada ve 10 ülkede yayınlanan dizilerimize Sinema Genel Müdürlüğümüz ve TGA aracılığıyla destek vereceğiz. Bu kararı vakit kaybetmeden, bu yıl itibarıyla uygulamaya başlıyoruz. Ancak bu destekten yararlanmak için belirlediğimiz kriterlerin mutlaka karşılanması gerekiyor. Türkiye'nin tanıtımına yapılan katkı, Türkçenin tanıtımına ve yaygınlaşmasına sağlanan katkı, dizilerin ihraç edildiği ülkelerin Türk turizmindeki hedef ülkeler arasında yer alıp almadığı ile ihraç edilen ülke sayısı, toplam satış tutarı, reyting ve izlenme verileri gibi hususları dikkate alacak, desteklerimizi bu doğrultuda vereceğiz" diye konuştu.

Ersoy, yeni destek modeli kapsamında Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayan ve belirlenen kriterleri karşılayan dizilerin her bölümü için Bakanlık ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) olarak toplamda 100 bin dolar karşılığı Türk lirasına kadar destek verileceğini açıkladı. Türkiye'de dizilerin ortalama 120 dakika olarak yayınlandığını, ancak yurt dışına 40–45 dakikalık bölümler halinde ihraç edildiğini hatırlatan Ersoy, destek hesaplamasında yurt içindeki yayın süresinin esas alınacağını, bunun da yurt dışında yayınlanan her bir bölüm için maksimum 33 bin dolar karşılığı Türk lirası destek anlamına geldiğini ifade etti.

"Kültürümüzün bütün unsurlarıyla dünyaya sunulmasını önemsiyoruz"

Bakan Ersoy, dizi filmlere sunulacak desteklerde Türkiye'nin destinasyon çeşitliliğinin ve deneyim zenginliğinin uluslararası ölçekte daha geniş kitlelere ulaştırılmasının da temel kriterler arasında yer alacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle dijital içeriklerde, farklı turizm değerlerini çeşitli deneyimler üzerinden tanıtan özgün kurgusal yaklaşım ve anlatım bekliyoruz. Yine yurt dışında yüksek izlenme oranlarına sahip dizilerin bilinirliğinden faydalanarak küresel ziyaretçi potansiyeline erişim sağlamamıza hizmet eden çalışmaları dikkate alacağız. Gerek tanıtım filmlerinde gerekse dijital kısa video içeriklerinde, ilgili dizilerin başrol oyuncularının yer alması diğer bir kriterimiz. Yurt dışına ihraç edilen ve Sinema Genel Müdürlüğü tarafından teşvik alan firmalar bu iş birliğine dahil olabilecek ve TGA'ya başvuruda bulunabilecekler. Tanıtım, farkındalık ve bilinirliğin sağlanması… Bunlar olmazsa olmazımız. Gerek Sinema Genel Müdürlüğümüzün gerekse TGA'nın çalışmalarının ortak hedefi; mümkün olan en geniş kitleye ülkemizin, destinasyonlarımızın ve turizm ürünlerimizin doğrudan ve etkin tanıtımını yapmaktır. Sözün özü, kültürümüzün ve tarihi mirasımızın mümkün olan bütün unsurlarıyla dünyaya sunulmasını, anlatılmasını, bilinirliklerinin sağlanmasını önemsiyoruz. Attığımız adımların sebebi ve hedefi budur."

Kaynak: ANKA