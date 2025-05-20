Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Dr. Sachihiro Omura için Başsağlığı Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kaman Kalehöyük kazılarına öncülük eden, "Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı" sahibi Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Japonya arasındaki dostluğun arkeoloji alanındaki en kıymetli temsilcilerinden, 50 yılı aşkın süredir ülkemiz arkeolojisine büyük katkılar sunan, 'Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı' sahibi değerli bilim insanı Dr. Sachihiro Omura'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim." ifadelerini kullandı.

Kaman Kalehöyük kazılarına öncülük eden ve Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünün kurucusu olarak iki ülke arasında adeta kültürel köprü inşa eden Dr. Omura'nın, dünya ve Türk arkeolojisine sağladığı kalıcı katkıların daima saygıyla hatırlanacağını belirten Ersoy, başta ailesi olmak üzere bilim camiasına ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diledi.

Dr. Sachihiro Omura, bugün Ankara Üniversitesi 100. Yıl Rektörlük Salonu'nda üniversitenin Karşılaştırmalı Medeniyet ve Barış Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen panelde konferans verecekti.