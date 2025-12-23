Kültür ve sanat dünyasının ünlü isimleri 2025'te hayata veda etti

Kültür, sanat, edebiyat ve müzik dünyasından birçok tanınmış isim, 2025 yılında hayatını kaybetti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre aralarında Ferdi Tayfur, Edip Akbayram, Selim İleri, İlhan Şeşen, Filiz Akın, Volkan Konak, Hasan Çelebi, Osman Sınav, Muazzez Abacı, Engin Çağlar, Ahmet Gülhan, Deniz Arman, Şinasi Yurtsever, Anta Toros ve Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun da aralarında olduğu birçok ünlü sanatçı hayata veda etti.

Karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 2 Ocak'ta 79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur, vefatına kadar yaklaşık 50 şarkı besteledi. Tayfur, 1975'ten 1980'e kadar, 1977 hariç, her yıl "Altın Plak" ödülüne, 1992-2015'te ise arabesk dalında çeşitli ödüllere layık görüldü. Tayfur'un "Bana Sor", "Hatıran Yeter", "İçim Yanar", "Sabahçı Kahvesi" ve "Huzurum Kalmadı" adlı eserleri en çok dinlenen şarkılar arasında yer aldı.

Yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, 8 Ocak'ta 76 yaşında vefat etti. "Destan Gönüller" adlı ilk romanı 1973'te yayımlanan İleri, 1975'te yayımlanan "Dostlukların Son Günü" ile Sait Faik Öykü Ödülü'nün sahibi oldu.

Seslendirme sanatçısı, tiyatro ve dizi oyuncusu Bedia Ener, 14 Ocak'ta hayatını kaybetti. 17 yaşında ses sanatçılığına başlayan Ener, "Yaprak Dökümü" dizisinde canlandırdığı "Neyyir" karakteriyle tanındı.

Gazeteci ve seslendirme sanatçısı Deniz Arman, 24 Ocak'ta tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Arman, Show TV, Kanal D ve BJK TV gibi kanallarda sunuculuk yaptı.

Usta yönetmen Osman Sınav hayata veda etti

Çağdaş klasik müziğin öncü bestecilerinden Prof. İlhan Usmanbaş, 30 Ocak'ta 104 yaşında hayatını kaybetti. Avrupa ve Türkiye sahnelerinde eserleri seslendirilen Usmanbaş, eğitimci kimliğiyle de genç bestecileri yetiştirdi. "Müzikte Türler ve Biçimler" adlı eseri Türkçeye kazandıran sanatçı, 1954'te Fromm Müzik Ödülü (ABD), 1958'de Kousssewitzky Ödülü (ABD), 1967'de Wieniawsky Ödülü (Polonya), 1969'da Bale Müziği Ödülü'nü (İsviçre) aldı, 1971'de "Devlet Sanatçısı" ünvanına sahip oldu.

"Barni Moloztaş" ve "Şirin Baba" seslendirmeleriyle bilinen tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Altekin, 31 Ocak'ta 79 yaşındayken yaşamını yitirdi. Başarılı sanatçı, 2008'de "Bana Bir Picasso Gerek" ile 12. Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ve Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın Erkek Oyuncusu" ödülünü kazandı.

Kahtalı Mıçe ismiyle tanınan Türk halk müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı, 15 Şubat'ta bağırsak kanseri nedeniyle Antalya'da hayata gözlerini yumdu.

Sultanahmet Camisi ve Hırka-i Şerif Camisi kubbelerinin hattatı Hasan Çelebi, 24 Şubat'ta vefat etti. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünden (UNESCO) "Yaşayan İnsan Hazinesi" ünvanı alan Çelebi, 2011'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü, 2024'te ise "Necip Fazıl Saygı Ödülü"nün sahibi oldu.

Kuzey'in oğlu Volkan Konak vefat etti

"Aldırma Gönül", "Hasretinle Yandı Gönlüm" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı besteleriyle tanınan usta sanatçı Edip Akbayram, 2 Mart'ta hayatını kaybetti. Toplumsal meseleleri müziğine taşıyan, Türk müziğinin özgün ve güçlü seslerinden Akbayram, halk müziği ile protest müziği buluşturan duruşuyla hafızalarda yer etti.

"Kardeş Payı" adlı televizyon dizisindeki "Büyük Hilmi" karakterleriyle hatırlanan ekranların sevilen yüzü Şinasi Yurtsever, 13 Mart'ta yaşamını yitirdi. Yurtsever, aralarında "Yılan Hikayesi", "Kınalı Kar", "Avrupa Yakası", "Yabancı Damat"ın da olduğu çok sayıda televizyon dizisinde rol aldı.

Yapımcı ve yönetmen Osman Sınav, 20 Mart'ta hayata gözlerini yumdu. Sınav, hayata geçirdiği "Süper Baba", "Deli Yürek", "Kurtlar Vadisi", "Acı Hayat" ve "Sen Anlat Karadeniz" adlı yapımlarla Türk halkının gönlünde taht kurdu. Farklı kanallarda çeşitli projelere imza atan Sınav, 1999, 2001 ve 2018'de Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Yönetmen", 2017'de ise Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görüldü.

Yeşilçam'ın efsanelerinden Filiz Akın, 21 Mart'ta 82 yaşında vefat etti. İlk olarak 1962'de "Artist" dergisine gönderdiği fotoğrafla yarışma kazanan Akın, aynı yıl "Akasyalar Açarken" adlı filmin kadrosuna dahil oldu ve sinemaya adımını attı. İlk ödülünü 1971'de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" dalında alan sanatçı, canlandırdığı rollerle izleyicinin gönlünde yer edindi.

Karadeniz müziğinin güçlü seslerinden "Kuzeyin Oğlu" lakaplı Volkan Konak, 31 Mart'ta 58 yaşında hayatını kaybetti. "Mimoza Çiçeği", "Ömrüm", "Yarim Yarim" ve "Cerrahpaşa" adlı şarkılarıyla müzikseverlerin beğenisini kazanan usta sanatçı, Altın Kelebek Ödülleri'nde üç defa "En iyi Halk Müziği Erkek Solist" seçildi.

İlhan Şeşen, 26 Mayıs'ta yaşamını kaybetti

"Young Indiana Jones" filminde Mustafa Kemal Atatürk rolünü canlandıran tiyatro ve sinema oyuncusu Ahmet Levendoğlu, 6 Nisan'da yaşamını yitirdi. "Kırık Hayatlar", "Yaz Yağmuru", "Küçük Kadınlar" ve "Kara Ekmek" gibi yapımlarda rol alan sanatçı, 23. Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü", Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'nde ise "Onur Ödülü" aldı.

"Dostlarımız", "Ferhunde Hanımlar" ve "Bizim Evin Halleri" isimli dizilerde rol alan oyuncu Leyla Okay, 22 Nisan'da kanser sebebiyle vefat etti.

Müzisyen, söz yazarı ve oyuncu İlhan Şeşen 26 Mayıs'ta hayatını kaybetti. "Ellerimde Çiçekler", "Neler Oluyor Bize" ve "Sarılınca Sana" şarkılarıyla tanınan Şeşen, "Aliye", "Gönülçelen" ve "Yeditepe İstanbul" dizilerinde rol aldı.

Başarılı oyuncu Anta Toros, 30 Ağustos'ta yaşamını yitirdi. Tiyatroya amatör olarak 1965'te adım atan sanatçı, Dostlar Tiyatrosu'nda eğitim aldı, ardından Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda kariyerine devam etti. Ali Poyrazoğlu ve Nisa Serezli-Tolga Aşkıner Tiyatrosu gibi topluluklarda yer alan Toros, tiyatro çalışmalarının yanı sıra "Adını Feriha Koydum", "Çocuklar Duymasın", "Acı Hayat", "Adanalı" ve "Yarım Elma" adlı dizilerde kamera karşısına geçmişti.

"Yabancı Damat" dizisindeki "Memik Dede" karakteriyle hafızalarda yer edinen başarılı oyuncu, mimar ve müzisyen Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 16 Ekim'de, 90 yaşında vefat etti. Haldun Taner'in "Zilli Zarife" ve "Vatan Kurtaran Şaban" adlı oyunlarının müziklerini, sonra da kurucuları arasında olduğu Dostlar Tiyatrosunun ilk beş yıl boyunca tüm oyunlarının müziklerini yapan usta sanatçı, hiçbir müzik ve tiyatro okulunda okumasa da hayatını müzik ve tiyatro yapmakla geçirdi.

Türk sanat müziğinin zarif sesi: Muazzez Abacı

"Kadın Değil Başbelası", "Kınalı Yapıncak", "Feride", "Makber", "Aşka Susayanlar", "Tatlı Dillim", "Yalnız Adam", "Rüyalar Gerçek Olsa" ve "İntizar" gibi unutulmaz birçok Yeşilçam filminde başrol oynayan Engin Çağlar, 1 Kasım'da gerçirdği trafik kazası sonucu 85 yaşında vefat etti. Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına giren sanatçı, kariyeri boyunca Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Emel Sayın ve Neşe Karaböcek gibi isimlerle de başrolleri paylaştı.

Oyuncu Ahmet Gülhan 3 Kasım'da 85 yaşındayken hayata veda etti. Haldun Taner'in öncülüğünde, 1967'de Zeki Alasya ve Metin Akpınar'la Devekuşu Kabare'yi kuran sanatçı, 1978'de ise Taner ile Tef Kabare'yi kurdu. Çoğu Devekuşu Kabare'de olmak üzere yüze yakın tiyatro oyununda rol alan sanatçı, "Mesela Muzaffer" ve "Şüpheli Şemsettin"in de aralarında bulunduğu unutulmaz karakterleri canlandırdı.

Türk sanat müziğinin unutulmaz yorumcularından Muazzez Abacı, 12 Kasım'da 78 yaşında hayata veda etti. Güçlü sahne duruşu ve klasik eser yorumlarıyla müzik tarihine adını yazdıran Abacı, uzun yıllar boyunca sanat müziğinin en önemli kadın seslerinden biri olarak anıldı. Sanatçı 1990'da yayınladığı "Vurgun" adlı albümüyle satış rekorları kırdı, 1998'de ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Devlet Sanatçısı" ünvanına değer görüldü.