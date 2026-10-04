Kuçuradi için tören düzenlendi, Ömer Çelik onu 'büyük rehber' olarak andı

TÜRKİYE Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi için Maltepe Üniversitesi Mimar Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda tören düzenlendi. 89 yaşında hayatını kaybeden Kuçuradi için düzenlenen törende konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hepimizin başı sağolsun. Gerçekten hepimiz için çok büyük bir kayıp. Büyük bir öğretmenden ziyade insan olmanın anlamını bize öğreten büyük bir rehberdir." dedi.

Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi (89) tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 Ekim Cuma günü hayatını kaybetti. Türkiye'nin önde gelen felsefecileri arasında yer alan ve insan hakları, insan felsefesi ve etik alanlardaki çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. İoanna Kuçurad için Maltepe Üniversitesi Mimar Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda tören düzenlendi. Törene AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, Maltepe Üniversitesi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Aksar, Maltepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Danışmanı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Doktor Güncel Önkal, Felsefe öğrencilerini temsilen felsefe bölümü araştırma görevlisi Furkan Soltekin, akademisyenler, ailesi ve sevenleri katıldı.

'İNSAN OLMANIN ANLAMINI ÖĞRETEN BÜYÜK BİR REHBERDİR'

Törende konuşma yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "Hepimizin başı sağolsun. Gerçekten hepimiz için çok büyük bir kayıp. Büyük bir öğretmenden ziyade insan olmanın anlamını bize öğreten büyük bir rehberdir. Böyle abidevi rehberlere normal hayatımızda çok ihtiyacımız var. Ama bazı zamanlar var ki onların rehberliği yolumuzu bulabilmemiz için çok daha önemli oluyor. İçinde bulunduğumuz dünya bütün kuralların, bütün değerlerin yıkıldığı bir dünya haline geliyor. Aynı Gramsci'nin dediği gibi 'Eski dünya ölüyor, yeni dünya doğmuyor, şimdi canavarlar zamanı' demiş kelimesiyle de gerçekten o zaman bu sözün söylendiği zamandan çok daha fazla bugünkü dünyayı tarif eden bir söz. Gerçekten eski dünya ölüyor, yeni dünya tüm sancılarına rağmen doğmuyor ve canavarlar zamanı dediğimiz dünyada büyük bir barbarlığın hakim olduğu, Gazze'deki soykırımdan dünyanın başka yerlerindeki ağır insanlık sorunlarına kadar birçok iç yakıcı tabloyla karşı karşıyayız.O sebeple insan olmak ne demektir? İnsan olarak zor zamanlarda, karışık zamanlarda yolumuzu nasıl buluruz. Bu soruyu sorduğumuzda tek bir cevap çıkıyor karşımıza, bulmamız gereken bir cevap: O da hocamızın bütün ömrünü verdiği, bütün hayatını vakfettiği bir arayıştır. O da şu, İnsanla değer ilişkisi nedir. İnsanı değerden kopardığımız zaman insan olmaktan çıktığı için insanla değer arasındaki bağı nasıl kuracağız." dedi.

'BÜYÜK BİR KAYIPLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

Çelik konuşmasının devamında, "Belki hocamızın bütün hayatının özeti bize değerle, değer üretmeyle insan arasındaki ilişkiyi nasıl doğru kurabileceğimizi gösterir. Mevlana'nın bir sözü var, diyor ki: 'Söyle, söyle ki her söyleyen bir ark açıyor, bir sonraki çağa su ulaştırıyor. Gerçi her çağın bir söyleyeni var ama bir öncekilerin söyledikleri ona yar. Bence hocamız çok iyi ifade eden bir dörtlük bu. Geçmişin büyük bilgelerinin, insanlık sanatının büyük ustalarının bütün o değer ve insan ilişkisini özümsemiş, öncekilerin söylediklerini kendisine yar etmiş ama bugün de bize bu çağın söyleyeni olarak, bu çağın öğretmeni olarak yol göstermiş abidevi bir şahsiyettir. Bizim yetişme tarzımız, hepimiz birçok arkadaşımla beraber biz kitapçılarda büyüdük. Onun için en büyük onurlardan bir tanesi ömrümüzün sonuna kadar felsefe öğrencisi olmaktır. O bakımdan bir değer arayışı olan, insanla değer arasındaki ilişkiyi arayan herkesin kendisine bulacağı en kıymetli değer öğretmenlerden, en kıymetli rehberlerden bir tanesi Yohan hocamızdır. Ne zaman insandan bahsetsek, ne zaman insanla değer ilişkisi arasında bir bağ kurmaya çalışsak onun rehberliği her zaman önümüzde yol gösterici olacak. Ne mutlu ki bize, bu güzel ülkede, bu büyük vatanda böylesine abidevi bir şahsiyet yetişmiş. Ne mutlu ki bize, hepimiz bütün Türkiye'de çeşitli meselelere kafa yoranlar onun talebesi olma fırsatını da elde etmişiz ve ne mutlu ki bize, biraz evvel gördüğünüz gibi bir deniz kenarında tek başına yürüse bile inandığı şeyleri bize anlatmak için bütün ömrünü vakfetmiş böylesine yüksek bir şahsiyete sahibiz.Bugün çok eksiğiz, büyük bir kayıpla karşı karşıyayız. Aynı zamanda insanlığın kaybı. Kendisi hakkında dünyanın çeşitli yerlerinde yayınlanan mesajları da takip ettim, ne söyleniyor diye. ve bugün aslında herkesin aradığı şey insanı değerli kılan nedir. İnsanla değer arasındaki ilişkiyi nasıl kuracağız ve bugün daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız, belki insanlık tarihinde hiç olmayan bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Yapay zeka elimizden bütün değerlerimizi alacak ve insan eliyle üretilmiş bir tehdit olarak önümüze geliyor. Ben zaman zaman felsefede tartışılmış bazı fikirleri, bazı düşünceleri yapay zekaya sorduğum zaman, aslında felsefi açıdan tartışmalı, birbirine zıt fikirlerin olduğu yerlerde zaman zaman yapay zekanın tek taraflı cevap verdiğini görüyorum." dedi.

'DERSLERİNİZİ UNUTMAYACAĞIZ SİZİ SAYGIYLA UĞURLUYORUZ'

Çelik, "Çok yakın zamanda bir değişiklik oldu biliyorsunuz, herhangi bir kavramı sorduğunuzda Google'a sizi bir felsefe sözlüğüne yönlendirirken artık sizi oraya yönlendirmiyor. Sizi doğrudan yapay zekasına yönlendiriyor ve siz o sözlükte öğrenmeniz gerekeni aslında filtrelenmiş ve yapılandırılmış bir şekilde görüyorsunuz. Onun için insanla değer arasındaki ilişki bugün daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Onun için iyi ki siz hocalarımız varsınız, iyi ki hocaların hocası İoanna hocamız bu topraklarda yaşadı ve biz onun öğrencisi olma şerefine nail olduk. Çok üzgünüz, çok büyük bir kayıp ama belki de vefatıyla birlikte bize şunu hatırlattı: Ey insanlık, ey öğrencilerim, ey kardeşlerim, ey evlatlarım, bu tehlikeye karşı size öğrettiğim dersi unutmayın. Hocam, derslerinizi unutmayacağız, sizi saygıyla uğurluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı