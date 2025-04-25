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Küçük Hanımlar Küçük Beyler Festivali'nde 'Masalcı Değer Dede' Oyunu Sergilendi

Küçük Hanımlar Küçük Beyler Festivali'nde 'Masalcı Değer Dede' Oyunu Sergilendi
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Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından düzenlenen festivalde, suça sürüklenen çocuklar için 'Masalcı Değer Dede' adlı müzikli çocuk oyunu sahnelendi. Oyun, değerlerin önemini vurgularken izleyicilere de dersler verdi.

Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali" kapsamında "Masalcı Değer Dede" müzikli çocuk oyunu, suça sürüklenen çocuk yükümlüler için oynandı.

Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki oyunu, Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde denetim gören suça sürüklenen çocuk yükümlüler ile Ankara Çocuk Eğitimevi hükümlüleri izledi.

Ankara Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Çetin Azer Aras, suça sürüklenen çocukların da rol aldığı oyunda, değerlerin anlatıldığını ve izleyicilerin de oyuna katılarak konuları yaşayarak öğrendiğini söyledi.

Dünyanın her yerinde geçerli olan doğruluk, dürüstlük, güvenilirlik ve çalışkanlık ile karşılık beklemeden iyilik gibi konuların da oyunda işlendiğini belirten Aras, amaçlarının gençlere değerlerin hatırlatılması olduğunu ifade etti.

13 yıldır "Masalcı Değer Dede" oyunuyla Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklarla buluştuğunu dile getiren Aras, "İlk defa özel bir yerde oyun sahneledim. Çocuklarımızın oyuna yaklaşımı çok farklıydı, heyecanlıydılar. Yetkilerle görüştüm, yöneticilerim de uygun görürse bundan sonra gideceğim bütün illerdeki denetimli serbestlik müdürlüklerinde gönüllü olarak oynamayı istiyorum." dedi.

İzleyicilerden 15 yaşındaki B.K. de oyunu beğendiğini belirterek, "Oyun bize değerlerimizi, büyüklerimize karşı tutumlarımızı ve topluluk içinde nasıl davranmamız gerektiğini öğretti. Daha önce birkaç kez okulumla tiyatroya gitmiştim onun haricinde tiyatroya gitmemiştim, oyun çok güzeldi ve bana da bir şeyler kattı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
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