Diyarbakır'da Kazaya Neden Olan Ehliyetsiz Sürücü Tahliye Edildi, Aile Tepki Gösterdi

DİYARBAKIR'da lise öğrencisi Kübra Sofioğlu'na (17), amcasına ait otomobille 145,4 kilometre hızla çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü C.G. (16), yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tahliye edildi. Kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkarken, Kübra'nın ailesi tahliyeye tepki gösterdi.

Kaza, 6 Mayıs'ta Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı 75'inci Cadde'de meydana geldi. C.G.'nin kullandığı amcasına ait 21 AGP 252 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kayapınar Fen Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Kübra Sofioğlu'na çarptı. Kübra Sofioğlu metrelerce savrulurken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, Sofioğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kübra Sofioğlu'nun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Dicle ilçesi kırsal Pekmezciler Mahallesi'nde defnedildi. Ehliyetsiz sürücü C.G. ise gözaltına alınıp, tutuklandı. Kaza ayrıca güvenlik kamerasına yansıdı.

ARACIN SAATTEKİ HIZI 145,4 KİLOMETRE

18 Haziran'da hazırlanan bilirkişi heyet raporuna göre C.G.'nin 'asli kusurlu', Kübra Sofioğlu'nun 'tali kusurlu' olduğu tespit edildi. Raporda, video kayıtları dikkate alınarak aracın kayıt alanına girdiği bölgede fiziki ölçümler yapıldığı, hız tespitine referans alınacak uzunluğun 20,6 metre olarak belirlendiği, video kaydı dikkate alınarak aracın ölçüm alanına girdiği 0,51 saniyede yapılan hesaplamada araç hızının saatte 145,4 kilometre olarak hesaplandığı bildirildi. Savcı da C.G.'nin 'asli kusurlu' olduğunu belirterek, iddianamede 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan sanığın cezalandırılmasını istedi.

KAZANIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, olay anına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde hızla ilerleyen otomobilin, yolun karşısına geçmeye çalışan Kübra Sofioğlu'na çarptığı, Kübra'nın metrelerce savrulduğu, çevredekilerin de yardıma koştuğu görüldü.

SÜRÜCÜ TAHLİYE EDİLDİ

C.G.'nin yargılandığı davanın 2'nci duruşması, Diyarbakır 2'nci Çocuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada taraf avukatları ve C.G. hazır bulundu. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanık C.G.'nin tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verip duruşmayı erteledi.

'TAHLİYESİ, TOPLUMSAL VİCDANI YARALAYAN BİR HUSUSTUR'

Sofioğlu ailesinin avukatı Muhammed Tapancı, tahliye kararına itiraz edeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu dosyada başından itibaren, sanık suça sürüklenmiş çocuk (S.S.Ç) olarak geçiyor, S.S.Ç.'nin 'Olası kastla insan öldürme' suçundan yargılanması için iddialarımız tümüyle bu yöndendi. Çünkü çok kalabalık bir yerde, 75 Caddesi'nde, Diyarbakır'ın en işlek caddesinde makas atarak 145 kilometre hızla çarpma hususu söz konusuydu. Bu tür ağır bir dosyanın bugün en ağır şekilde cezalandırılması için mücadelesini yürütüyoruz. Tabii ki bu süreçte dosyada eksiklikler de oldu. Bazı noktalarda trafik raporlarının eksikliği, daha sonra Adli Tıp Kurumu'nun (ATK) gerekçesiz raporları tabii ki bizim bu süreci çok daha zorlaştırdı. Çünkü bizim her yanlışa yaptığımız itirazlar bu süreci biraz daha uzatıyor maalesef. Dosyada birçok çelişkili rapor vardı. Geçen hafta keşif yapıldı mahkeme tarafından. Bugün duruşması yapıldı. Normalde keşiften sonra bir rapor hazırlanması gerekiyor. Kişinin hız tespitine yönelik bu rapor daha hazırlanmadı, hazırlanmadı süreden kaynaklı. Dosyada o sebeple eksik raporlar söz konusu, çelişkili raporlar söz konusu. Daha dinlenmeyen tanıklar vardı. Ama bugün maalesef ki sanığın tahliyesine karar verildi. Yaklaşık 5 ay 5,5 aylık bir tutukluluk süresinden sonra tutukluluk süresi dikkate alınarak tahliye kararı verildi. Biz bu tahliye kararına tabii ki itirazlarımızı yapacağız ama toplumsal vicdanı yaralayan bir husustur bu. Çünkü bu şekilde vahim bir kaza 5 ay yatıp çıkmalık bir sonuca dönüşmemeli hiçbir zaman. Bu çocuğun çıktıktan sonra hakeza yine aynı şekilde bu sokaklarda rahat rahat dolaşmaya belki yine 140'la 150'yle bir kişinin canına kastetmeye devam edecek ama yaşamını yitiren müvekkilimiz Kübra Sofuoğlu artık geri gelmeyecek. O yüzden bu tür kazalarda ceza adalet sisteminin bu şekilde yaklaşımı, kişileri işte 3-5 ay tutarak daha sonra salıvermeleri toplumsal vicdanı yaralayan bir şeydir."

'KATİL ŞU AN ARANIZDA GEZİYOR'

Kübra'nın ağabeyi Hasan Sofuoğlu, tahliye kararının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Hız belli, yasal sınırın iki katı. Çocuğun olay yerini terk ettiği belli. Makas attığı belli. 13 yaşından beri araba kullandığı belli. Yalan ifade veriyor. Yani hala bu nasıl serbest bırakılabiliyor? İnsan aklı almıyor. 17 yaşında fen lisesini öğrencisini katleden biri dışarı çıkıyor ve şu an aranızda geziyor" diye konuştu.

'ABLAMIN CANI SADECE 5 AY MI ETTİ'

Kübra'nın kız kardeşi Zehra Sofioğlu ise sürücünün tutukluluğunun devamını isteyerek, "Benim ablam Kayapınar Fen Lisesi öğrencisiydi. Hayalleri vardı. Sınava 40 gün kala öldürüldü, katledildi. Ablamla beraber hayaller kuruyorduk. Yani bu hayaller bu kadar kolay bir şekilde bitmemeli. Sadece 5 ay yattı" dedi.

'KARDEŞİM DE ONLAR GİBİ HAKİM VE SAVCI OLMAK İSTİYORDU'

Kübra'nın arkadaşlarının da durumdan kötü etkilendiğini belirten ağabeyi Hüseyin Sofioğlu ise "Adalet sağlanması için her şey yapacağız. Ceza almasını istiyoruz. Bu şekilde serbest bırakılmasına kabul etmiyoruz. Buradan sadece biz değil tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Tüm hakim ve savcılara sesleniyorum. Benim kardeşim de onlar gibi hakim ve savcı olmak istiyordu. Bu vatana, millete hayırlı olmak istiyordu" diye konuştu.