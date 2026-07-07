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Kremlin Sözcüsü Peskov: "Nato Zirvesi'nden Gelecek Tüm Haberleri Yakından Takip Edeceğiz"

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ankara'daki NATO Zirvesi'ni yakından takip edeceklerini belirterek, zirve öncesi Rusya'ya yönelik söylemlerin yapıcı olmadığını savundu. Ayrıca Ukrayna'ya silah sevkiyatlarının Rusya'nın hedeflerini engelleyemeyeceğini öne sürdü.

(ANKARA) - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, " Ankara'da düzenlenen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden gelecek açıklama ve kararları yakından izleyeceklerini" bildirdi.

Moskova'da gazetecilere konuşan Peskov, zirvenin Rusya açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Ankara'dan gelecek tüm haberleri ve bilgileri yakından takip edeceğiz. Zirvenin hangi belgelerle sonuçlanacağını, hangi açıklamaların yapılacağını, hangi anlaşmaların imzalanacağını ve zirve marjındaki ikili görüşmelerde neler söyleneceğini göreceğiz" dedi.

"ZİRVE ÖNCESİNDEKİ SÖYLEM YAPICI DEĞİLDİ"

NATO Zirvesi öncesinde Rusya hakkında yapılan açıklamaları da değerlendiren Peskov, zirve hazırlıkları sürecinde ülkesine yönelik söylemlerin yapıcı olmadığını savundu.

Peskov, "Ülkemizle ilgili çok sayıda açıklama duyduk. Ne yazık ki bunlarda yapıcı iş birliği ve diyalog çağrıları değil, daha çok çatışmacı bir söylem öne çıktı" ifadelerini kullandı.

"SİLAH SEVKİYATLARI HEDEFLERİMİZİ ENGELLEYEMEZ"

Peskov, NATO'nun Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatlarının Rusya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" kapsamında belirlediği hedeflere ulaşmasını engelleyemeyeceğini savundu.

Ukrayna'nın hem savunma hem de saldırı amaçlı yeni silah sistemleri talep etmeyi sürdürdüğünü ifade eden Peskov, bunun ne askeri operasyonu durdurabileceğini ne de Rusya'nın hedeflerine ulaşmasını engelleyebileceğini öne sürdü.

"BARIŞ SÜRECİ KİEV'İN KARARLARINA BAĞLI"

Peskov, Ukrayna yönetiminin iyi niyet göstermesi ve gerekli siyasi kararları alması halinde sürecin barışçıl bir zemine taşınabileceğini söyledi.

Rusya'nın diplomatik çözümü tercih ettiğini dile getiren Peskov, ancak Kiev'in barış sürecine katılmayı reddettiğini iddia ederek, Rusya'nın "özel askeri operasyonunun" hedeflerine ulaşılana kadar süreceğini savundu.

"ABD İLE TEMASLAR DEVAM EDİYOR"




Rusya ile ABD arasındaki temasların sürdüğünü belirten Peskov, Washington'ın Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözümüne yönelik girişimlerinin sonuç vermesini umduklarını söyledi.


Kaynak: ANKA
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