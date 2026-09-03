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Kredi Puanı Dolandırıcılığı: 5 Şüpheli Yakalandı, 2'si Tutuklandı

Kredi Puanı Dolandırıcılığı: 5 Şüpheli Yakalandı, 2'si Tutuklandı
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İstanbul'da 'Kredi puanını yükseltme' vaadiyle vatandaşları dolandıran 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin mağdurlardan toplam 779 bin 900 lira topladığı, operasyonda ele geçirilen pos cihazıyla paraları çektikleri belirlendi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İSTANBUL'da kredi çekmek isteyenleri 'Kredi puanını yükseltme' vaadiyle dolandıran 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin mağdurlardan toplam 779 bin 900 lira para alarak ortadan kaybolduğu öğrenildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine gelen şikayetler üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 'Kredi puanını yükseltme' vaadiyle kandırdıkları mağdurların hesaplarından, sözde işlem karşılığında pos cihazını kullanarak para çektikleri tespit edildi.Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından önce şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerle birlikte para çektikleri pos cihazı da ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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