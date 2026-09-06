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KPSS Lisans Oturumu 4 Kentte Başladı

KPSS Lisans Oturumu 4 Kentte Başladı
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Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı. Adaylar, kimlik ve giriş belgesi kontrollerinin ardından sınav salonlarına alınırken, aileler okul çevrelerinde bekleyişini sürdürüyor.

Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı.

Gaziantep'te öğrenciler erken saatlerde sınav binalarına geldi. Adaylar, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alındı.

Şehit Muhammed Emin Çelik İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde adayların ailelerinin bekleyişi sürüyor.

Malatya

Malatya'da öğrenciler, sınav saatinden önce kentin çeşitli noktalarındaki okullarda hazır bulundu.

Sınavın gerçekleştirildiği okulların çevresinde güvenlik güçlerince tedbir alındı.

Öğrenciler, okul girişlerinde kimlik ve sınav giriş belgelerinin kontrolünün ardından salonlara alındı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta adaylar, aileleri ve yakınlarıyla birlikte sabahın erken saatlerinde okulların yolunu tuttu.

Dulkadiroğlu ilçesindeki Hacı Mehmet Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gelen adaylar, bina girişlerinde belge ve güvenlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.

Adaylar sınav için sınıflara geçerken, aileleri ve yakınları okul çevresinde bekledi.?

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da adaylar, sınav giriş belgeleri ve kimliklerinin görevli ekiplerce kontrol edilmesinin ardından salonlara alındı.

Osmangazi Ortaokulu bahçesinde ise adayların ailelerinin bekleyişi sürüyor.

Kaynak: AA
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