Kozcağız Barajı ile Yeni Yaşam Alanları: TOKİ Tarımköy Konutları Tamamlandı

Bartın'da inşa edilen Kozcağız Barajı'nın faaliyete geçmesiyle evleri su altında kalacak köylüler için Toplu Konut İdaresince (TOKİ) yapılan Tarımköy Konutları'nın sakinleri, müstakil daireleri sayesinde köylerindeki rahatlığı ve akrabalarıyla olan yakın ilişkilerini devam ettirebilecek.

Bartın'ın sel ve taşkınlardan korunması amacıyla Kozcağız beldesinde inşasına başlanan 46 milyon metreküp su tutma kapasitesine, 54 metre yüksekliğe sahip Kozcağız Barajı'nın yapımı tamamlandı.

Kozcağız beldesi ve kent merkezini sel afetinden koruma noktasında önemli görev üstlenecek ve aynı zamanda 24 bin 600 dekar tarım arazinin sulanmasına da hizmet edecek barajın su tutmasıyla, evleri ve arazileri kamulaştırılan Şarköy'e bağlı Kapıcıoğlu ve Boğaz mahallelerinde yaşayanlar için Tarımköy Konutları inşa edildi.

TOKİ Başkanlığı tarafından Gürgenlik mevkisinde inşa edilen konutlar hak sahiplerine teslim edildi. 165 bin metrekarelik alanda her biri 500 metrekare arsa üzerine tek katlı inşa edilen, 117 metrekare kapalı oturum alanına sahip 3+1 dairelerden oluşan 102 konut, müstakil özelliği, mimarisi ve bahçeye sahip olmasıyla dikkati çekiyor.

Yöre mimarisinden esinlenerek taş ve ahşap görünümlü cephelerin yapıldığı konutlarda daha modern, daha iyi imkanlarda yaşamlarını sürdüren bölge sakinleri, yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Konut sakinlerinden Kenan Keskin, AA muhabirine, köylerinin baraj suyu altında kalacak olması nedeniyle yaşadıkları konut sorununun bölgenin eski milletvekili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un girişimleriyle çözüldüğünü söyledi.

Konutların teslimiyle bölgede yaşamaya başladıklarını anlatan Akduman, "Konutlarımızdan çok memnunuz, Allah devletimize zeval vermesin, vatandaş olarak çok memnunuz. Burada bağımız bahçemiz var. Ben evimin etrafını çevirdim. Köyümüzde ne yapabiliyorsak burada da yapıyoruz. Yasak olduğu için sadece hayvancılık yapamıyoruz ama su altında kalmayan yerler var, vatandaşlar orada hayvancılıklarına devam edebiliyor. Burada her evin bahçesi var. Buralara salatalık, domates, pancar, biber yetiştiriyoruz. Şu an hiçbir sıkıntımız yok." ifadelerini kullandı.

"Seracılık, bağ bahçe yapanlar var"

Ahmet Akduman, yeni evlerinde yaşamaya başladıklarını, mutlu ve rahat olduklarını dile getirdi.

Yeni konutlarında biraz daha kent yaşamına yöneldiklerine değinen Keskin, her evin bahçesinin bulunduğunu, seracılık ve bağ bahçe yaptıklarını belirtti.

"Burası bildiğiniz saray gibi. Burada yine köydeki gibi tüm akraba ve komşularımızla iç içeyiz. Bu konutlar yapılmasaydı herkes ayrı bir yerde oturacaktı. En azından herkes tanıdık, köydeki komşuluk ilişkilerimiz devam ediyor." diyen Akduman, başta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olmak üzere tüm devlet büyüklerine teşekkür etti.

Gülizar Akduman, yeni yerleştikleri konutlarda bağ bahçe işleriyle uğraştıklarını, domates, biber ektiklerini söyledi.

Konutlarında mutlu olmalarına karşın köylerini de özlediklerini söyleyen Akduman, "Burası köyümüzü aratıyor, yani ne köydeyiz, ne şehirde. İkisinin arasında kaldık ama evlerimizden memnunuz. Canımız sıkıldıkça komşularımıza gidiyoruz." diye konuştu.

Melahat Akduman, "Allah devletimizden razı olsun, evimizi, köyümüzü yapıverdiler, sokağa bırakmadılar, daha ne yapıversinler." dedi.