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Kozan Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı

Kozan Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı
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Adana Kozan Halk Eğitimi Merkezi'nin yıl sonu sergisinde kursiyer ve eğitmenlerin hazırladığı ürünler tanıtıldı. Kaymakam, Cumhuriyet Başsavcısı ve merkez müdürü stantları gezdi. Müdür Ahmet Osmanca, 560 kursta 8 bin 310 kursiyerin eğitim aldığını belirtti.

Adana'da Kozan Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisinde kursiyer ve eğitmenlerin hazırladığı ürünler tanıtıldı.

Kozan Belediye Sosyal Tesisi'ndeki serginin açılışında, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Sergide, kursiyer ve eğitmenlerin yıl boyunca hazırladığı ürünler yer aldı.

Açılışa katılan Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş ve Kozan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Osmanca, stantları gezip ürünleri inceledi.

Osmanca, programda yaptığı konuşmada, merkezde düzenlenen 560 kursta 8 bin 310 kursiyerin eğitim aldığını söyledi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın
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