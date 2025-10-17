Kosova UÇK Komutanları İçin Tiran'da Destek Gösterisi Düzenlendi

Hollanda'nın Lahey kentinde tutuklu yargılanan eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin de aralarında olduğu Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) eski komutanları için Arnavutluk'un başkenti Tiran'da destek gösterisi düzenlendi.

"Ben UÇK'yım" sloganıyla Tiran'daki İskenderbey Meydanı'nda düzenlenen protestoya Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya ve Arnavut diasporasından binlerce kişi katıldı.

Aralarında eski UÇK askerlerinin de bulunduğu ve Arnavut bayrağı ile farklı ulusal semboller taşıyan göstericiler, Lahey'de tutuklu yargılanan UÇK komutanları eski Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli ve Rexhep Selimi'ye destek sloganları attı.

Protestoya katılmak üzere Kosova'nın başkenti Priştine'den Tiran'a yürüyerek gelen UÇK gazisi Agim Pllashniku, AA muhabirine, hedefine ulaştığını ve bu nedenle mutlu hissettiğini söyledi.

Pllashniku, "İki gün önce yola çıktım. Bu büyük protestoya katılmak üzere 2 gün 2 gece yolculuk yaptım. Arnavutluk ve Kosova'ya ve Kosova ile Arnavutluk polisine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Her adımımda Arnavut halkı da beni destekledi." diye konuştu.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, protestoya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UÇK'nın Kosova'nın özgürlüğünün temelini oluşturduğunu belirtti.

Begaj, "Onlar (UÇK) ulusal tarihimizin gurur kaynağıdır. Bu cesaret, fedakarlık ve kahramanlık mirasını kimse yok sayamaz." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 2 saat süren gösteri, olaysız sona erdi.

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı olarak da anılan özel mahkeme ve bünyesindeki özel savcılık, Lahey'de 2011'de kuruldu ancak Kosova yasalarına göre faaliyet gösteriyor. Kosova'da 1998-2000 yıllarında işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak amacıyla kurulan bu yargı organı, uluslararası hakim ve savcılardan oluşuyor.

Özel savcılık, 2019 başından bu yana UÇK'nin onlarca eski mensubunu ifade vermek üzere davet etmişti.

Lahey'de 3 Nisan 2023'ten beri tutuklu yargılanan UÇK komutanları, eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli ve Rexhep Selimi hakkındaki ilk iddianame 26 Ekim 2020'de onaylanmış, iddianamede adı geçenlerin 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken sanıkların cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla itham edildikleri bildirilmişti.

UÇK'nin eski komutanlarının Lahey'de tutukluluğu 2020'den bu yana devam ediyor.

Kosova Savaşı ve bağımsızlık süreci

1998-1999 yıllarında yaşanan ve NATO'nun Sırbistan ve Karadağ'ın oluşturduğu Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ne yönelik kara ve hava harekatıyla son bulan Kosova Savaşı'nda çoğu Arnavut 10 binden fazla Kosovalı öldürüldü, 1 milyonun üzerinde farklı etnik gruplardan Kosovalı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

UÇK, Kosovalı Arnavutlar tarafından 1990'lı yıllarda Yugoslav güçlerine karşı çıkmak ve Kosova'yı bağımsız bir ülke haline getirmek hedefiyle kuruldu. Savaşın sona ermesinin ardından UÇK feshedilerek, komutan ve askerleri ülkenin yeni oluşturulan güvenlik kurumlarına katıldı.

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti ancak Sırbistan, Kosova'yı halen "kendi toprağı" olarak görüyor.