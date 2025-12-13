Haberler

Lahey'de yargılanan eski Kosova Kurtuluş Ordusu komutanları için Üsküp'te destek gösterisi

Hollanda'nın Lahey kentinde tutuklu bulunan eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve UÇK komutanları için Kuzey Makedonya'nın Üsküp şehrinde büyük bir destek gösterisi gerçekleştirildi. Gösteriye binlerce kişi katıldı ve çeşitli ulusal semboller taşındı.

Hollanda'nın Lahey kentinde tutuklu yargılanan eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin de aralarında olduğu Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) eski komutanları için Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te destek gösterisi düzenlendi.

UÇK gazileri organizasyonunun çağrısıyla Üsküp'teki İskenderbey Meydanı'nda yapılan gösteriye, Kuzey Makedonya'nın yanı sıra Kosova, Arnavutluk ve Arnavut diasporasından binlerce kişi katıldı.

Aralarında eski UÇK askerlerinin de bulunduğu göstericiler, Arnavut bayrağı ile farklı ulusal semboller taşıdı.

Göstericiler, Lahey'de tutuklu yargılanan UÇK komutanları eski Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli ve Rexhep Selimi'ye destek sloganları attı.

Yaklaşık 2 saat süren gösteri, olaysız sona erdi.

Benzer gösteriler daha önce Kosova, Arnavutluk ve Hollanda'da da yapılmıştı.

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı olarak da anılan özel mahkeme ve bünyesindeki özel savcılık, Lahey'de 2011'de kuruldu ancak Kosova yasalarına göre faaliyet gösteriyor. Kosova'da 1998-2000 yıllarında işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak amacıyla kurulan bu yargı organı, uluslararası hakim ve savcılardan oluşuyor.

Özel savcılık, 2019 başından bu yana UÇK'nin onlarca eski mensubunu ifade vermek üzere davet etmişti.

Lahey'de 3 Nisan 2023'ten beri tutuklu yargılanan UÇK komutanları, eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli ve Rexhep Selimi hakkındaki ilk iddianame 26 Ekim 2020'de onaylanmış, iddianamede adı geçenlerin 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken, sanıkların cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla itham edildikleri bildirilmişti.

Kosova Savaşı ve bağımsızlık süreci

1998-1999 yıllarında yaşanan, NATO'nun Sırbistan ve Karadağ'ın oluşturduğu Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ne yönelik kara ve hava harekatıyla son bulan Kosova Savaşı'nda, çoğu Arnavut 10 binden fazla Kosovalı öldürüldü, 1 milyonun üzerinde farklı etnik gruplardan Kosovalı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

UÇK, Kosovalı Arnavutlar tarafından 1990'lı yıllarda Yugoslav güçlerine karşı çıkmak ve Kosova'yı bağımsız bir ülke haline getirmek hedefiyle kuruldu. Savaşın sona ermesinin ardından UÇK feshedilerek, komutan ve askerleri ülkenin yeni oluşturulan güvenlik kurumlarına katıldı.

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti ancak Sırbistan, Kosova'yı halen "kendi toprağı" olarak görüyor.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
