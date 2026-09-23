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Kosova'dan sağlık işbirliği için gelen Damka, Edirne Valisi Sezer'i ziyaret etti

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Kosova Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka, Trakya Üniversitesi ile Kosova Sağlık Bakanlığı arasındaki sağlık işbirliği protokolü için Edirne'ye geldi. Damka, Vali Yunus Sezer'le görüşerek işbirliği projelerini anlattı; Sezer memnuniyetini dile getirdi.

Kosova Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Trakya Üniversitesi ile Kosova Sağlık Bakanlığı arasında Kosovalı sağlık çalışanlarının eğitimi ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolünün imza törenine katılmak üzere Edirne'ye gelen Damka, Sezer ile makamında görüştü.

Damka, görüşmede Türkiye ile Kosova arasındaki işbirliği çalışmaları ve yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

Sezer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA
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