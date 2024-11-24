Kosova'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Töreni

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle tören düzenlendi.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP), Kosova Türk Öğretmenler Derneği (KTÖD) işbirliğinde düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, KDTP Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, KDTP Milletvekilleri Fidan Brina Jılta ile Enis Kervan, KTÖD Başkanı Erol Kala'nın yanı sıra ülkede görevli Türk kurumlarının temsilcileriyle çeşitli bölgelerden gelen Kosovalı Türk öğretmenler katıldı.

Büyükelçi Angılı, burada yaptığı konuşmada, Kosovalı Türk öğretmenlerin, topluma ve gelecek kuşaklara büyük katkılar sunduğunu ve sunmaya devam ettiğini söyledi.

Türkçe eğitimin Kosova'da devam etmesinin çok önemli olduğunu dile getiren Angılı, "Kosova Türk toplumunun inşallah ilelebet bu topraklarda var olabilmesi için Türk dili ve Türk kültürünün yaşaması elzemdir ve bunun yaşaması açısından sizlerin Türkçe eğitimdeki öğretmenler olarak yaptığınız görev son derece önemlidir. Sadece bir meslek değil aynı zamanda büyük bir milli görev yapıyorsunuz." diye konuştu.

Bakan Damka da konuşmasında Kosova'da Türkçe eğitimin devam etmesi için her türlü desteği sunmaya devam edeceklerini belirterek, "Kosovalı Türklerin varlığı Türkçe eğitime bağlıdır." dedi.

KTÖD Başkanı Kala ile Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Veysel Erdel de birer konuşma yaparak, Kosovalı Türk öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.

Konuşmaların ardından davetlilere 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle akşam yemeği verildi.

Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kosova'da Türkçe eğitim

Eski Yugoslavya döneminde 1951'de alınan kararla Kosova topraklarında yaşayan Türk topluluğu için Türkçe derslerin görüleceği sınıflar açıldı.

Kosova'da halihazırda Türkçe eğitim, öğrenci sayısı son yıllarda azalmış olsa da Prizren, Priştine, Mamuşa, Mitroviça ve Gilan belediyeleri ile Dobruçan köyünde çeşitli düzeylerdeki okullarda devam ediyor.???????

Ayrıca Priştine ve Prizren üniversitelerinde lisans ve yüksek lisans düzeylerinde Türkçe bölümler bulunuyor.