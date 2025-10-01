Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali Aktau'da Başladı

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Daimi Konseyi'nde alınan kararla her yıl "Türk dünyası kültür başkenti" seçilen şehirde düzenlenen "Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali", bu yıl 5. kez Kazakistan Aktau'da gerçekleştiriliyor.

TÜRKSOY'dan yapılan açıklamaya göre, bugün kırmızı halı töreniyle başlayacak festival, 4 Ekim'e kadar yarışmalar, yönetmen buluşmaları, paneller, sergiler ve konserlerle devam edecek.

Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı, Mangistau Valiliği, Aktau Belediye Başkanlığı ve TÜRKSOY işbirliğinde, TİKA'nın desteğiyle gerçekleştirilen festival, TRT Avaz'dan canlı yayınlanacak.

"Bu buluşma sadece sinema değil, ortak yapımlar, ortak dil ve kalıcı işbirlikleri için bir zemin"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, festivalin Türkiye'nin inisiyatifiyle hayata geçtiğini, İstanbul ve Bursa'daki organizasyonların ardından TÜRKSOY üyesi ülkelerin kültür bakanlarının kararıyla Türk dünyasının farklı şehirlerinde yapılmaya başlandığını belirtti.

Festivalin turna kuşunu simge olarak seçtiğini aktaran Raev, "Bu buluşma sadece sinema değil, ortak yapımlar, ortak dil ve kalıcı işbirlikleri için bir zemin. Amacımız, filmlerimizin şehirden şehre dolaşması, genç sinemacıların atölye ve mentörlük fırsatlarıyla gelişmesi, sinemamızın ihtiyaç duyduğu imkanlara kavuşması için bir yol haritasının oluşturulmasıdır." ifadelerini kullandı.

Raev, ayrıca festival kapsamında ülkeler arasında ortak yapım anlaşmaları imzalandığı, ortak yapımları destekleyecek bir mekanizmanın da inşa edilmekte olduğu bilgisini paylaştı.

Birçok ödül takdim edilecek

Festival, 2021'de İstanbul'da, 2022'de Bursa'da, 2023'te Azerbaycan'da Şuşa ve Bakü'de, 2024'te Türkmenistan'da Anev'de düzenlendi.

Bu yıl uzun metraj kurmaca dalında "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Senaryo", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu" ödülleri ile belgesel dalında derece ödülleri, jüri özel ve TÜRKSOY özel ödülleri sahiplerini bulacak.

Festival jürisi Kazakistan'dan Aydın Sakhaman ve Nazira Rahmanqyzy, Azerbaycan'dan Mirsadig Agazadeh ve Mehriban Zeki, Kırgızistan'dan Argen Adil Uulu ve Hasan Kadyrhanovich, Türkiye'den Ensar Altay ve Ömer Faruk Aksoy, Özbekistan'dan Gulnara Abdurakhmanova ve Umid Iskandarov, Türkmenistan'dan ise Bayramov Sakhysalykh ve Khudaberdiev Dovletgeldi'den oluşuyor.

Seçkide Türk dünyasından uzun metraj kurmaca, belgeseller ve seçilmiş kısa filmler yer alacak.

Yarışma bölümünde tarih, yol ve kimlik temaları öne çıkarken, kısa filmler genç yönetmenlerin yeni anlatılarını, belgeseller ise ortak belleğin farklı yönlerini yansıtacak.

Macaristan'dan müzik temalı bir belgesel, Kazakistan'dan modern dramlar, Özbekistan'dan toplumsal hikayeler, Azerbaycan'dan dönem filmleri, Kırgızistan'dan göçebe kültürünü işleyen yapımlar ve Türkmenistan seçkisi festivalde izlenebilecek.