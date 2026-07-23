Körfez ülkelerinden Husilerin Suudi tanker saldırısına kınama

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef almasını kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'a ait 2 petrol tankerine yönelik saldırısı kınandı. Açıklamada, bunun uluslararası seyrüsefer güvenliğinin ihlali ve küresel enerji kaynaklarının güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit olduğu kaydedildi.

Bu saldırıların, bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiği vurgulanan açıklamada, egemenliğini, güvenliğini ve çıkarlarını korumak için alacağı her türlü tedbirde Suudi Arabistan'a destek verileceği ifade edildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın güvenliğinin, Katar ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı.

BAE

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da söz konusu saldırının, uluslararası seyrüsefer güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğu ve hayati önem taşıyan küresel su yollarının güvenlik ve istikrarını baltaladığı belirtildi.

Uluslararası su yollarında seyrüsefer özgürlüğünün uluslararası hukuk ve 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi tarafından güvence altına alınan bir hak olduğu hatırlatılan açıklamada, uluslararası topluma, Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğüne ilişkin BM kararlarını uygulama çağrısı yapıldı.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da Husilerin söz konusu saldırısı kınandı ve bunun uluslararası hukukun açık bir ihlali ve uluslararası ticaret güvenliğine ve enerji arzına doğrudan bir tehdit olduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın egemenliğini korumak, güvenliğini ve çıkarlarını güvence altına almak için alacağı tüm önlemlerin desteklendiği aktarılan açıklamada, bu saldırıların derhal durdurulması, uluslararası su yollarında seyrüsefer özgürlüğünü ve güvenli geçişi garanti eden uluslararası hukuk kurallarına uyulması gerektiği kaydedildi.

Bahreyn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığının açıklamasında ise Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait gemiyi hedef alan "alçak terör" saldırısının şiddetle kınandığı belirtildi.

Bu saldırının, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu ve Suudi Arabistan'a da alacağı önlemlerde destek verildiği aktarıldı.

Açıklamada, uluslararası topluma, terör saldırılarına son verme, Hürmüz Boğazı, Babu'l Mendeb ve diğer tüm hayati su yollarında seyrüsefer güvenliğini korumak için caydırıcı önlemler alma çağrısı yapıldı.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da saldırının, uluslararası hukukun ve 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin açık bir ihlali ve seyrüsefer güvenliğine yönelik bir tehdit olduğu yinelendi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'a destek mesajı verildi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, bugün yaptığı açıklamada, "ENCELIA" ve "LAYLA" isimli, Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerine saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.

İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da, Suudi Arabistan'a karşı "deniz ablukası uygulamaya başladıklarını" açıklamıştı.

Kaynak: AA