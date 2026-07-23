AB'den Rusya'ya son 4 yılın en kapsamlı yaptırım paketi

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, haftalar süren müzakerelerin ardından bugün Rusya'ya yönelik 21. yaptırım paketi üzerinde siyasi uzlaşı sağladı. Uzlaşı sağlanmasının ardından AB Konseyi, yaptırım paketini resmen kabul etti. AB Konseyi, son 4 yılın en kapsamlı yaptırım paketi çerçevesinde toplam 218 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine aldı.

94 BANKANIN VARLIKLARI DONDURULDU

Yeni yaptırım paketi çerçevesinde 94 banka ve büyük finans kuruluşunun varlıkları donduruldu. Ayıca 33 Rus finans kuruluşuna daha işlem yasağı getirildi. Yaptırımların aşılmasına yardımcı olduğu belirlenen Rusya dışındaki 4 banka ve 14 kripto platformu da hedef alındı. AB, Rusya'nın kullandığı kripto hizmetlerini barındıran üçüncü ülkelere kapsamlı işlem yasağı getirilmesini sağlayacak bir mekanizma da oluşturdu.

41 GEMİ DAHA YAPTIRIM LİSTESİNE ALINDI

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre yaptırımlar çerçevesinde Rusya'nın "gölge filosuna" bağlı 41 gemi daha yaptırım listesine alındı. Böylece yaptırım uygulanan toplam gemi sayısı 673'e yükseldi. Ayrıca Rusya'daki üç rafineri ve Belarus'taki büyük bir rafineri dahil olmak üzere petrol sektöründen 19 kişi ve kuruluş da yaptırım listesine alındı. Yaptırımlar dahilinde Rus savunma sanayii ile bağlantılı 56 kişi ve kuruluş da listeye alındı. Rus petrolüne uygulanan tavan fiyatı da piyasa şoklarına karşı bir yıllığına donduruldu.

"SON 4 YILIN EN KAPSAMLISI"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, yeni paketin "Rusya'nın savaş ekonomisinin işlemesini sağlayan finans sistemi, askeri sanayi kompleksi ve enerji sektörünü hedef alan kapsamlı önlemler içerdiğini" söyledi. Kallas, 21. yaptırım paketinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "en fazla zarar göreceği yerden vurduğunu" ve Rusya'nın savaşı sürdürmek için ihtiyaç duyduğu finansman kaynaklarını kestiğini söyleyerek, "Bu, 218 kişi ve kuruluşun listeye alındığı son 4 yılın en kapsamlı yaptırım paketi. Moskova'nın savaşını sürdürmesine yardımcı olan 100'den fazla banka ve kripto hizmeti sağlayıcısını, 40'ı aşkın gölge filo gemisini ve Rusya ile Belarus'taki bazı petrol rafinerilerini hedef aldık. Rusya'nın sivillere, altyapıya ve kültürel mirasa yönelik aralıksız saldırılarına da karşılık veriyoruz. Rusya'nın uzun menzilli insansız hava araçlarının üretiminde rol oynayan kilit aktörler dahil, askeri sanayi alanında faaliyet gösteren 50'den fazla kuruluşu yaptırım listesine aldık" dedi.

YUNANİSTAN İTİRAZ ETTİ

Rusya'ya yönelik 21. yaptırım paketine en güçlü itiraz, Yunanistan'dan geldi. Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşımacılığında Avrupa pazarına hakim olan Yunanistan, 2027 yılı Ocak ayının başından itibaren devreye girecek Rus LNG yasağının değiştirilmesini talep ederek, Yunanistan'ın Rus LNG'sini AB dışındaki pazarlara taşımayı sürdürebilmesi için kapsamlı muafiyet talebinde bulundu. Paketin tamamını tehlikeye atan çalkantılı müzakerelerin ardından Yunanistan'a bir yıllık muafiyet getirilmesi konusunda uzlaşma sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı