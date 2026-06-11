Katar, Suudi Arabistan, BAE ve KİK'ten İran'ın Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'e yönelik saldırılarına kınama

Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İran'ın Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'e yönelik saldırılarını kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün ile dayanışma mesajı verilerek İran'ın söz konusu ülkelere yönelik saldırıları şiddetle kınandı.

Açıklamada, saldırıların Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'ün egemenliğinin yanı sıra uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

Bölgenin İran saldırılarının neden olacağı sonuçlardan korunması, bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarın yeniden tesis edilmesi için gerilimi azaltmaya yönelik çabaların artırılması gerektiğine dikkati çekildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın saldırıları sert bir dille kınandı.

Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'ün egemenliğini hedef alan saldırıların bölgedeki gerilimi daha da tırmandırdığı belirtilen açıklamada, diplomasi yoluna geri dönülmesinin önemine vurgu yapıldı.

Ayrıca, Pakistan'ın ev sahipliğinde yürütülen müzakerelerin sürdürülmesi ve gerilimin azaltılması çağrısında bulunuldu.

Birleşik Arap Emirlikleri

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri, İran'ın kardeş ülkeler Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'ü füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alan saldırgan eylemlerini en güçlü şekilde kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, saldırıların söz konusu ülkelerin egemenliğini açıkça ihlal ettiği, güvenlik ve istikrarlarına yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğu kaydedildi.

BAE'nin İran'ın hedef aldığı üç ülkeyle tam dayanışma içinde olduğu, bu ülkelerin güvenlik ve istikrarını korumaya yönelik alacakları önlemleri desteklediği ifade edildi.

Körfez İşbirliği Konseyi

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'e yönelik saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını ifade etti.

İran'ın saldırılarının sivil tesisler ile hayati öneme sahip altyapıları hedef almaya devam ettiğini belirten Budeyvi, bu eylemlerin bölgede güvenlik ve barışın sağlanmasına yönelik uluslararası ve bölgesel çabaları baltaladığını vurguladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), gece ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik saldırıları başlattığını duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki bazı ABD noktalarını hedef aldığını açıklamıştı.