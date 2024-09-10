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92 Yaşındaki Kore Gazisi Mecit Eleman, Anılarını Şiirle Anlatıyor

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Kars'ta yaşayan 92 yaşındaki Kore gazisi Mecit Eleman, Kore Savaşı anılarını şiirle dile getiriyor. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Eleman, 1950'lerdeki yolculuğunu ve cephedeki deneyimlerini paylaşarak, Korelilerin Türk askerine olan sevgisini ve savaş sırasında yaşadığı duygusal anları unutulmaz bir şekilde ifade ediyor.

Kars'ta yaşayan 92 yaşındaki gazi Mecit Eleman, Kore Savaşı anılarını şiirle anlatıyor.

AA'nın, Güney Kore'ye destek için 17 Eylül 1950'de Türkiye'den ilk tugayın yola çıkmasının 74. yılı kapsamında hazırladığı haber dosyasının beşinci bölümünde, Karslı gazi Mecit Eleman'ın anılarına yer verildi.

Hamzagerek köyünde dünyaya gelen Kore gazisi Eleman, ilerleyen yaşına rağmen çiftçilik yaparak geçimini sağlıyor.

Kore Savaşı'ndaki anılarını şiirle anlatan Eleman, gemiyle yolculuğunu ve cephede yaşadıklarını unutamıyor.

Gazi Mecit Eleman, AA muhabirine, İzmir'de askerliğini yaparken Kore'ye görevlendirildiğini söyledi.

İzmir'den 1953 yılında kalkan bir gemi ile Kore'ye doğru yola çıktıklarını anlatan Eleman, limanda yoğun bir kalabalık olduğunu ve o anları hiç unutmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"İzmir'de askerleri uğurlamak için aileler limana geldiler, bir ağlaşma vardı ki... Vapurumuz sabah saat 10.00'da Ege Denizi'nden hareket etti, günler sonra Süveyş Kanalı'ndan Kızıldeniz'e geldik ve burada 7 saat dinlendik. Oradan mektup yazdık gönderdik. 32'nci gece vapur, Japonya'nın bir şehrine yanaştı. Oradan bizi aldılar, tugaya getirdiler. Ben uçaksavar bataryasında görev yapıyordum. Bizim dağıtımı yaptılar, hemen cephede silahların başında görev yapmaya başladık."

"Koreliler 'Türkiye var olsun', 'Yaşasın Türk askeri' diyerek yürüyüş yaptı"

Burada 3 ay kaldıktan sonra 2. uçaksavar bataryasında görev yaptığını dile getiren Eleman, "Seul'a gittik, bombardımandan dolayı taş üstünde taş kalmadı. 16 gün 16 gece Büyük Okyanus'taydık. Yerde suyu, gökte yıldızı görüyorduk, başka bir şey görülmezdi. Düşman hattına diğer ülkelerle ateş açtık, 3-4 kişi şehit oldu, biz fazla şehit vermedik. 1954 yılında Türkiye'ye döndük. Kore'de 1 sene kaldım. Biz Güney Kore'ye yardıma gittik. Koreliler 'Türkiye var olsun', 'Yaşasın Türk askeri' diyerek yürüyüş yaptı, o yürüyüş tarihe geçti." diye konuştu.

Kore Savaşı'ndaki anılarını şiirle yad eden Mecit Eleman, şu dizeleri okudu:

"Vapura binince vapur seslendi

Kız gelin ağladı, mendil ıslandı

Türk tugayları cephelere yaslandı

Vurak gardaş vurak Allah aşkına, şehit olan gitsin cennet köşküne

Çorman cephesinden atılan toplar kesildi

Gövdeler, kelleler hoplar

Sıhhiye taburu cenaze toplar

Vurak gardaş vurak Allah aşkına, şehit olan gitsin cennet köşküne

Vakkas cephesinde oldum onbaşı

Sol yanımdan çıktı süngünün başı

Üstüme gelmedi doktor binbaşı

Vurun arkadaşlar vurun Allah aşkına, şehit olan gitsin cennet köşküne"

Kaynak: AA / Güncel

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