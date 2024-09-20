Üye Girişi
Haberler

Kore Cumhuriyeti Ataşesi Lee: "Kahraman gazilerin sayesinde Kore'nin özgürlük ve barışı korundu"

Kore Cumhuriyeti Ataşesi Lee:
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kore Cumhuriyeti Ataşesi Lee: "Kahraman gazilerin sayesinde Kore'nin özgürlük ve barışı korundu" Kore'de 1953 yılında gazi olan 94 yaşındaki Şevki Kanak ile 19 Eylül Gaziler Günü'nde Yozgat'ta bir araya gelen Kore Askeri Ataşesi Deniz Kurmay Yarbay Sim Pyo Lee, kahraman gazilerin sayesinde...

Kore Cumhuriyeti Ataşesi Lee: "Kahraman gazilerin sayesinde Kore'nin özgürlük ve barışı korundu"

YOZGAT - Kore'de 1953 yılında gazi olan 94 yaşındaki Şevki Kanak ile 19 Eylül Gaziler Günü'nde Yozgat'ta bir araya gelen Kore Askeri Ataşesi Deniz Kurmay Yarbay Sim Pyo Lee, kahraman gazilerin sayesinde Kore'nin özgürlük ve barışını koruduğuna dikkat çekti.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yaşayan ve 1953 yılında Kore'de gazi olan Şevki Kanak onuruna, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Sarıkaya Şehit Yılmaz Gündüz Salonunda program düzenlendi. 1952-1953 yıllarında ikinci kafile olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığınca Ankara'nın Mamak ilçesinden Kore'ye sevk edilen 94 yaşındaki Kanak, 1953 yılında Kore'de gazilik unvanı aldı. Kore Askeri Ataşesi Deniz Kurmay Yarbay Sim Pyo Lee düzenlenen programda Kore Gazisi Şevki Kanak ile bir araya geldi. Düzenlenen programda Ataşe Lee, Kore Gazisi Kanak'a günün anlam ve önemine dair hediye ve plaket vererek teşekkür etti. Programın ardından şehitlik ziyaret edilerek dualar edildi.

Kore Askeri Ataşesi Dz. Kur. Yb. Sim Pyo Lee, Kore Savaşında Türkiye'nin Kore'ye yardım etmek için savaşa katıldığını ve Kore için büyük fedakarlık ve kahramanlık gösterdiğini söyledi. Lee, Kahraman gazilerin sayesinde Kore'nin özgürlük ve barışını koruduğuna dikkat çekerek, "Gazilerimize minnettarız. Onların fedakarlık ve kahramanlıklarınızı asla unutmayacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL YİĞİT - Güncel
Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış! Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi

Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi

 Savaş resmen başladı! İsrail, Lübnan'ı vuruyor

Savaş resmen başladı! İsrail Lübnan'ı vurdu

 Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış

İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış
İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!

İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 20 Eylül Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ayran tansiyonu düşürür mü? Nasrallah kimdir? Nasrallah hangi ülkenin, örgütün lideridir? Hizbullah Lider Nasrallah kimdir? İsrail Lübnan savaş mı çıktı? İsrail Lübnan'ı neden bombalıyor? Kahve tansiyonu düşürür mü? Sarımsak tansiyonu düşürür mü? İsrail Lübnan'a neden saldırıyor? P93 puanı ile nereler tercih edilir? P93 ne demek? P93 puan türü ne anlama geliyor? KPSS P93 puan türü meslekleri nelerdir KPSS P93 puan türünde hangi meslekler var Monaco Barcelona maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Monaco Barcelona geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });