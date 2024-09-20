Kore Cumhuriyeti Ataşesi Lee: "Kahraman gazilerin sayesinde Kore'nin özgürlük ve barışı korundu"

YOZGAT - Kore'de 1953 yılında gazi olan 94 yaşındaki Şevki Kanak ile 19 Eylül Gaziler Günü'nde Yozgat'ta bir araya gelen Kore Askeri Ataşesi Deniz Kurmay Yarbay Sim Pyo Lee, kahraman gazilerin sayesinde Kore'nin özgürlük ve barışını koruduğuna dikkat çekti.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yaşayan ve 1953 yılında Kore'de gazi olan Şevki Kanak onuruna, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Sarıkaya Şehit Yılmaz Gündüz Salonunda program düzenlendi. 1952-1953 yıllarında ikinci kafile olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığınca Ankara'nın Mamak ilçesinden Kore'ye sevk edilen 94 yaşındaki Kanak, 1953 yılında Kore'de gazilik unvanı aldı. Kore Askeri Ataşesi Deniz Kurmay Yarbay Sim Pyo Lee düzenlenen programda Kore Gazisi Şevki Kanak ile bir araya geldi. Düzenlenen programda Ataşe Lee, Kore Gazisi Kanak'a günün anlam ve önemine dair hediye ve plaket vererek teşekkür etti. Programın ardından şehitlik ziyaret edilerek dualar edildi.

Kore Askeri Ataşesi Dz. Kur. Yb. Sim Pyo Lee, Kore Savaşında Türkiye'nin Kore'ye yardım etmek için savaşa katıldığını ve Kore için büyük fedakarlık ve kahramanlık gösterdiğini söyledi. Lee, Kahraman gazilerin sayesinde Kore'nin özgürlük ve barışını koruduğuna dikkat çekerek, "Gazilerimize minnettarız. Onların fedakarlık ve kahramanlıklarınızı asla unutmayacağız" dedi.