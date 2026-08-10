Koray Aydın'dan Çerçeve Yasa Tepkisi: 'Millet Vicdanında Reddedilmiştir'

(ANKARA) - Bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın, " İmralı'nın vesayetinde, boş kağıda atılan imzaların gölgesinde getirilen bu teklif millet vicdanında zaten 'reddedilmiştir'. Bizim gibi düşünen Türk milliyetçileri ve yasaya karşı çıkanlar yanılıyorsa, vatan ve millet bir şey kaybetmeyecektir" dedi.

Bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın, sosyal medya hesabından bugün oylanan ve kabul edilen "Çerçeve yasaya" ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Yangına su taşıyan karınca misali safımızı belli ettik; binlerce PKK'lı teröriste pişmanlık şartı dahi aramadan af getiren ve Türk milletinin bekası için daha bir dizi tehdit ve tehlike barındıran Çerçeve Yasa'ya TBMM Genel Kurulunda 'HAYIR' dedik. İmralı'nın vesayetinde, boş kağıda atılan imzaların gölgesinde getirilen bu teklif millet vicdanında zaten 'reddedilmiştir'.

"TAKTİR BÜYÜK TÜRK MİLLETİNİNDİR"

Bizim gibi düşünen Türk milliyetçileri ve yasaya karşı çıkanlar yanılıyorsa, vatan ve millet bir şey kaybetmeyecektir. Şayet yanılmıyorsak, gün gelecek bu yasaya evet diyenler; binlerce hain teröristin sokaklara salınması sebebiyle hukuk, millet ve tarih önünde hesap verecektir. Takdir, büyük Türk milletinindir."

Kaynak: ANKA