Köpeğin kürekle öldürülmesinde sanıklar hakim karşısında (2) Güncel Haberler TAHLİYE EDİLDİLERKonya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde köpeğin kürekle öldürülmesiyle ilgili davanın duruşmasında 5 barınak çalışanı, tanık olarak dinlendi. TAHLİYE EDİLDİLER Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde köpeğin kürekle öldürülmesiyle ilgili davanın duruşmasında 5 barınak çalışanı, tanık olarak dinlendi. Veteriner Faruk Köse, "Olayı görmedim. Görseydim müdahale ederdim. Gerekli işlemler için idareye bildirirdim" dedi. Veteriner Muhammed Mustafa Kapan ise "O darbeyi alan hiçbir canlının hayatta kalmayacağını düşünüyorum" diye konuştu. Veteriner Muhammet Ali Öz de "Ben 'Vurma' diye bağırdım. Aramızda yaklaşık 60 metre vardı" dedi. İşçi Murat Bakırtaş, "Ben kapıya doğru bakıyordum. Olayı görmedim" diye konuştu. İşçi Ramazan İnce ise "Olayın öncesini görmedim. Kapıya geldim. O sırada gördüm. Benim üstüm olduğu için tepki veremedim" dedi. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme başkanı, köpeği öldüren ve haklarında 6'şar yıla kadar hapis cezası istenen sağlık teknisyeni Murat Bacak ile hayvanı sürükleyerek götüren Sefa Çakmak'ın tahliyesine karar verdi. Duruşma, 20 Ocak'a ertelendi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Konya Büyükşehir Belediyesi Faruk Köse Güncel Haberler

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