Köpeğe şiddet uygulayanı engelleyen kadın:  Gözüm karardı, 'gel bana vur' dedim

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde köpeğine tekme atan kişinin üzerine yürüyüp tepki gösteren Sadiye Duman (57), "Köpeğin acı çektiğini görünce gözüm karardı. Gel bana vur, dedim" dedi.

Akçakoca ilçesi Yalı Mahallesi'nde bir kişi, gezdirdiği Rottweiler cinsi köpeğine önce tasmanın ipi ile vurdu, ardından da tekme attı. Olaya tanık olan Sadiye Duman, evinden dışarı çıkıp tepki gösterdi. Duman, köpeğin sahibinin üzerine yürüyerek, "Hayvanın dili yok, seni şikayet edeceğim. İnsan ol, bu kadar insafsızlık olur mu. Bana vur bana" diye bağırdı. Bu kişi ise küfrederek Duman'ın gitmesini istedi. Duman ise, "Gözümle gördüm dövdüğünü, hayvan dur diyemiyor sana" dedi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından köpeğine vuran kişiye çok sayıda vatandaş tepki gösterdi.

Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde korumaya alınan köpeğin bakımından sorumlu Veteriner Hekim Büşra Erşahin, hayvanın fiziki olarak sorunu olmadığını ancak ürkek davranışlar sergilediğini ifade ederek, "Görüntüler gerçekten çok üzücü. İnsanlık adına çok üzücü bir görüntüydü. Çok üzüldük. Akçakoca'daki barınak ekipleri köpeği alarak bize getirdiler. Biz de muayene ve tedavilerini yaptık. Durumu gayet iyi. Şu anda kafesinde ve sahiplendirilmeyi bekliyor. Bakımı eksiksiz bir şekilde gerçekleştiriliyor. Rutin olarak barınak şartlarında tedavisi de yapılıyor. Köpek ürkek. Daha öncesinde ne yaşadığını bilmiyoruz. Bu durumdaki köpekler maalesef korkuyorlar. Fiziksel olarak ise bir sorunla karşılaşmadık" diye konuştu.