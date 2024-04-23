Konya Valisi, 23 Nisan'da Makamını Öğrencilere Devretti

Konya Valisi Vahdettin Özkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını ilkokul öğrencileri Seyit Mehmet Eker ve Havin Mircan Güçlü'ye devretti.

Vali Özkan, İhsan Özkaşıkçı İlkokulu 3. sınıf öğrencileri Eker ve Güçlü'yü makamında ağırladı, bir süre sohbet etti.

Koltuğa oturan öğrencilerden Eker, Türk çocukları olarak bu gururu kendilerine yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitleri rahmetle anarak, tüm çocuklara neşe dolu günler diledi.

Ardından Eker, İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç'u arayarak, kentteki hastanelerde çocuklara ve öğrencilere daha hızlı hizmet verilmesi talimatını verdi.

Daha sonra Özkan'ın koltuğuna oturan Güçlü ise Meram ilçesinde belediye tarafından yapılan hizmetler hakkında Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'tan bilgi aldı, çocukların vakit geçirebileceği oyun alanı sayılarının artırılması istedi.