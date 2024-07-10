Alevler bir anda her yeri kapladı! Anne ve oğlu evde çıkan yangında hayatını kaybetti

Konya'nın Kulu ilçesinde bir evde çıkan yangında Enes Yıldırım ve annesi Ayşe Yıldırım hayatını kaybetti. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

ALEVLER BİR ANDA BÜYÜDÜ

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Karacadağ Mahallesi'nde Enes (42) ve annesi Ayşe Yıldırım'ın (80) yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

EKİPLER KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede, Enes Yıldırım ve annesinin cansız bedenlerine ulaşıldı. İncelemenin ardından cenazeler, morga kaldırıldı.