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Konya merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı

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Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, Konya merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Operasyonlar Elazığ, Bingöl, Malatya, İstanbul, İzmir ve Ankara'da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Konya merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Örgütün mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli Elazığ, Bingöl, Malatya, İstanbul, İzmir ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 6'sı gözaltına alındı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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