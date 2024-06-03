Konya merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı
Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, Konya merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Operasyonlar Elazığ, Bingöl, Malatya, İstanbul, İzmir ve Ankara'da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Konya merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Örgütün mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya merkezli Elazığ, Bingöl, Malatya, İstanbul, İzmir ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 6'sı gözaltına alındı.
Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.