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Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı: 5 ölü, 1 yaralı

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Konya'nın Selçuklu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişilere otomobil çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

OTOMOBİL YAYALARA ÇAPTI

Edinilen ilk bilgilere göre, Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Olay yerinden fotoğraflar:

Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı: 5 ölü, 1 yaralı

Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı: 5 ölü, 1 yaralı

Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı: 5 ölü, 1 yaralı

Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı: 5 ölü, 1 yaralı

Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı: 5 ölü, 1 yaralı

Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı: 5 ölü, 1 yaralı

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Selçuklu Konya Güncel Haberler

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