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Konya'da Üniversite Öğretim Üyesi Silahla Yaralandı, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde bir öğretim üyesinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yaralanan öğretim üyesinin tedavisi devam ediyor.