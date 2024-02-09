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Arkadaşını balta ile öldüren gencin savunması: Sarkıntılık yapıyordu

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Konya'da iş arkadaşının başına başına 15 kez balta vurarak öldüren Afganistan uyruklu Seyfullah Muradi, emniyetteki ifadesinde "Bana sarkıntılık ediyordu. Bunun üzerine tartıştık. Çıkmadan önce kemerimin altına demir baltayı sakladım. Yürürken de tartıştık. Kafasına baltayla birkaç kez vurdum" dedi.

Konya'da aynı fabrikada çalıştığı iş arkadaşı Afganistan uyruklu Abdulvasi Hasani'yi (25) başına 15 kez balta vurarak öldüren vatandaşı Seyfullah Muradi (18), ifadesinde, "Bana sarkıntılık ediyordu. Bunun üzerine tartıştık. Çıkmadan önce kemerimin altına demir baltayı sakladım. Kafasına baltayla birkaç kez vurdum" dedi.

Olay, 6 Şubat'ta Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Metalciler Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Motosiklet ile devriye görevi yapan sitenin güvenlik görevlisi, yolun kenarında kanlar içerisinde yatan kişiyi görünce polise haber verdi. İhbarla gelen ekipler, alüminyum fabrikasında çalışan Abdulvasi Hasani'nin kesici bir aletle öldürüldüğünü belirledi. Cenaze otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖLÜP, ÖLMEDİĞİNİ KONTROL ETMİŞ

Çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sitedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelinin Hasani ile aynı fabrikada çalışan Seyfullah Muradi olduğunu belirledi. Görüntülerde, Muradi'nin Hasani'nin başına balta ile 15 kez vurup, kaçtığı ardından iş arkadaşının ölüp, ölmediğini kontrol etmek için geri döndüğü ortaya çıktı. Polis, 2 arkadaşın olaydan 2 gün önce Konya'ya geldiğini, çalıştıkları fabrikada kaldıklarını da tespit etti.

Konya'da İş Arkadaşını Balta İle Öldüren Şüpheli Tutuklandı

KANLI ELBİSELERİ BULUNDU

Harekete geçen polis, fabrikaya operasyon düzenledi. Polisi fark edip, pencereden atlayan Muradi, kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken, fabrikada yapılan aramada Muradi'nin kanlı elbiseleri yatakhanedeki çamaşır makinesinin içerisinde bulundu. Suç aleti balta da aramada ele geçirildi.

"BANA SARKINTILIK EDİYORDU"

Muradi, ifadesinde, "Bana sarkıntılık ediyordu. Bunun üzerine tartıştık. Çıkmadan önce kemerimin altına demir baltayı sakladım. Yürürken de tartıştık. Kafasına baltayla birkaç kez vurdum" dedi. İşlemleri sonrası şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet Afganistan Konya Tutuklama Güvenlik Cinayet Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Arman Usa:

Turkiyeden baska hicbir devlet boyle gocmen barindirmaz ama yok musluman kardeslerimiz bunlar

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Çınar Saraç:

Suriyeliler hep Suriyeli Afganlar böyle vahşice cinayet işliyor , kendi ülkelerinde olsalar yapamaz çünkü orda idam var ,

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Mark Kolçak:

Sarkıntılık yapan birisine balta ile vurulmaz. Sarkıntılık yapan birisinden uzaklaşılır. Söz konusu olan şahısın televizyona çıkıp "yaptığım şey bir hataydı. kimsenin bu hatayı tekrarlamaması lazımdır" demesi doğrusu olur.

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Mark Kolçak:

Birisi sarkıntılık yapıyorsa belki alkol içmişdir ve sarhoşdur olabilir. Böyle bir durumda o kişiden UZAKLAŞMAK doğrusudur. Arkadaşını öldürmüş bu kişinin televizyona çıkıp "yaptığım şey bir hataydı. aman aman kimse bu hatayı tekrarlamasın" demesi doğrusu olur tüm ülkemizin ve tüm dünyanın sağlığı için.

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Eyup Can:

içmekl alakası yok Emin ol neler var neler Ahir zaman

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Fakır:

tost makinesiyle çekilmiş görüntüler

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