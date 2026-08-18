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Konya Halkapınar'da 3,4 Büyüklüğünde Deprem

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Konya'nın Halkapınar ilçesinde saat 20.18'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Konya'nın Halkapınar ilçesinde saat 20.18'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Halkapınar ilçesi olan 3,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Halkapınar Kaymakamı Mehmet Şirin Altay, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İlçemizde meydana gelen 3,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizce ilçemiz genelinde gerekli saha taramaları gerçekleştirilmiş olup, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Rabbim ilçemizi ve ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Geçmiş olsun Halkapınar."

Osmanköseli Mahallesi'nde ikamet eden Bülent Fakı Şengün (50), "Patlamaya benzer bir sesle irkildik, ne olduğunu anlayamadık. 7-8 saniye boyunca şiddeti azalarak sallandık. Allah'a şükür hiçbirimizde ve mahallemizde herhangi bir sıkıntı yok." dedi.

Kaynak: AA
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