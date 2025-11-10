Konya'da 26. Ulusal Çocuk Forumu Başladı

Konya'da "26. Ulusal Çocuk Forumu" İç Anadolu Bölgesi'ndeki 12 ilden çocukların katılımıyla başladı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF işbirliğinde, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında, bir otelde düzenlenen forumun bu yılki teması "Dijital Dünyada Çocuk Hakları" olarak belirlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Emre Ertekin, programın açılışında yaptığı konuşmada, çocukların hem gerçek hem de dijital dünyada haklarını korumaya yönelik yeni adımlar atmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Günümüzde, çocukların sadece okullarda, parklarda, sokaklarda değil aynı zamanda ekranların, oyunların, uygulamaların ve sosyal medya platformlarının içinde de olduğuna değinen Ertekin, şöyle konuştu:

"Dijital dünya artık çocukların arkadaşlık kurduğu, öğrendiği, eğlendiği, düşündüğü ve fikirlerini paylaşıp yeni bir yaşam alanı haline getirdiği bir yer durumuna geldi. Bu yeni dünyanın getirdiği imkanlar kadar riskleri de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Dijital ortam çocuklara bilgiye erişim, yaratıcılığını geliştirme ve kendini ifade etme fırsatı sunuyor. Ancak aynı zamanda mahremiyet ihlalleri, dijital zorbalık, yanlış bilgiye maruz kalma ve dijital bağımlılık gibi riskleri de beraberinde getiriyor. İşte tam da bu noktada çocukların dijital haklarını korumak hepimizin ortak görevi haline geliyor."

Ertekin, çocukların çevrim içi ortamda da güvende, saygı gören, özgür ve bilinçli bireyler olarak var olmalarının, en temel insan haklarının bir uzantısı olduğunu ifade etti.

Dijital içerik üretimi, fikirlerini özgürce ifade etme, eğitime erişim ve güvenli iletişim kurmanın da çocukların dijital katılım haklarının bir parçası olduğuna dikkati çeken Ertekin, "Elbette bu haklar beraberinde sorumluluklar da getiriyor. Çocukların dijital ortamlarda, etik davranışlar sergilemeleri, başkalarının haklarına saygı göstermeleri, güvenli internet kullanım alışkanlıklarını öğrenmeleri büyük önem taşıyor. Dijital çağda artık çocukların yalnızca korunması değil, aynı zamanda aktif dijital vatandaşlar olarak güçlendirilmesi gerekmektedir." diye konuştu.

Konya Vali Yardımcısı Fatmagül Dalmış'ın da katıldığı programda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal da bir konuşma yaptı.

Çocuk oturumları ve çeşitli etkinliklerle devam eden forum yarın sona erecek.