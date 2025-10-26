Haberler

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, LİMAN Gönüllüleri ile Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Lise Medeniyet Akademisi öğrencileri tarafından kurulan LİMAN Gönüllüleri Platformu'nun tanıtım programında gençlerle bir araya geldi. Altay, gençlerin toplum ve insanlığa karşı sorumluluklarını vurguladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Lise Medeniyet Akademisi öğrencileri tarafından kurulan "LİMAN Gönüllüleri Platformu" tanıtım programında gençlerle bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Taş Bina'da düzenlenen programda, LİMAN gönüllüsü gençler, gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi vererek, yapılan faaliyetlerin anlatıldığı videoyu izledi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gençlerin sadece kendilerine değil, topluma ve tüm insanlığa karşı da sorumlulukları olduğunu söyledi.

Altay, LİMAN'ın Konya'nın önemli markalarından biri olma yolunda ilerlediğini belirterek, "Eğer içinde insan varsa, gönüllüler varsa, bu işi sahipleniyorlarsa bir başarıya ulaşılıyor. Aslında fayda kendimize arkadaşlar. İnsanlığa faydalı olmaya çalışırken kendimizi eğitiyoruz ve unutmayalım hepimiz kendi hesabımızı vereceğiz. Yanımızda hiç kimse olmayacak." diye konuştu.

İlme ve irfana yatırım yapmanın öneminde dikkati çeken Altay, şunları kaydetti:

"Ne kadar güçlü olursanız olun, zaman sizi unutturuyor zaten. Ne kadar kudretli olursanız olun unutuluyorsunuz. Ama kimler unutulmuyor? Fikir üretenler unutulmuyor. Kimse Hz. Mevlana'nın mezarını arama zahmetinde bulunmadı, çünkü o hep baş tacıydı. Kimse Sadreddin Konevi Hazretleri'nin türbesini arama zahmetinde bulunmadı, çünkü o baş tacıydı. Onun için güç ve kudret, Allah'ın bahşettiği ilim ve irfanladır. Aslında ilme ve irfana yatırım yapmamızın göstergesi bu tür işler. Yoksa köprüler de yollar da unutuluyor. Bir süre sonra kimin yaptığı bile hatırlanmıyor. Dolayısıyla biz bu konuda öncü ve önder olmaya, özellikle gençlerimizle ilgili meselelerde imkanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Yoksa işi yapan sizlersiniz. Bir araya gelen, vakit ayıran, koordine olan sizlersiniz."

Kaynak: AA / Aleyna Kartal

title
