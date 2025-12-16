Haberler

Konya Adliyesi personeli, olası afetlere müdahaleye hazır

Adalet Bakanlığı'na bağlı Adliye Arama Kurtarma (AD-KUR) Birimi'ne bağlı Konya Adliye Personeli Arama Kurtarma Ekibi, AFAD tarafından akredite edilerek önemli bir başarıya imza attı. Ekip, eğitim sürecinin ardından akreditasyon belgesini Konya Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban'a takdim etti.

Adalet Bakanlığı tarafından afetlerde görev almak için kurulan Adliye Arama Kurtarma (AD-KUR) Birimine bağlı faaliyet gösteren Konya Adliye Personeli Arama Kurtarma Ekibi, AFAD tarafından verilen akreditasyon belgesini almaya hak kazandı.

Ekip üyeleri, eğitim sürecinin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından tescil edilen akreditasyon belgesini Konya Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban'a makamında takdim etti.

Ekip, sürecin aşamaları, yapılan çalışmalar ve gelecek dönem hedeflerini de Başsavcı Çoban ile paylaştı.

Çoban, alınan akreditasyonun hem kurumsal kapasiteye hem de afet ve acil durum süreçlerindeki etkinliğe önemli katkı sağlayacağını ifade ederek emeği geçen ekibe teşekkür etti.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
