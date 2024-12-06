Konuşan Resimler Sergisi, 10. Yılında İzleyiciye Veda Edecek

Edebiyat, tiyatro ve sinema dünyasından önemli karakterlerin portrelerin ve bu portrelere eşlik eden seslendirmelerin yer aldığı "Konuşan Resimler" sergisi 13 Aralık'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak.

Ressam Ebru Ceylan'ın hazırladığı sergi, 10. yılında, "Konuşan Resimler: 10 Yılın Vedası" başlığıyla izleyiciye veda edecek.

Ahmet Hamdi Tanpınar, Aşık Veysel, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cahit Sıtkı Tarancı, Pir Sultan Abdal, Yunus Emre ve Ferhan Şensoy gibi sanatçıların hayatlarına odaklanan sergide tablolara, hikayeler ve şiirlerin yanı sıra sanatçıların biyografileri de eşlik ediyor.

Ceylan, serginin ortaya çıkış sürecini, içeriğini ve gelecek planlarını AA muhabirine anlattı.

"Toplumu değiştirdiklerine inandığım için edebiyat ve tiyatro sanatçıları üzerinden gittim"

Sergiyi oluştururken iki amacı olduğunu belirten Ceylan, "Birincisi sanatçı olarak farklı fikir ve düşüncedeki insanların topluma faydalı olduğunu ve değiştirdiğini düşündüğüm için buna bir örnek teşkil etmesiydi. Ben ressamlığın dışında sanat ekonomistiyim. Haliyle multidisipliner bir proje çıkarmayı çok istemiştim. Konuşan resimler aslında bu ikisinin harmanı." dedi.

Ceylan, sergide farklı fikir ve düşüncelerdeki insanların bir araya geldiğini işaret ederek, "Biraz kendi merakım biraz da toplumu değiştirdiklerine inandığım için edebiyat ve tiyatro sanatçıları üzerinden gittim. Zaten tiyatro sanatçıları da bir metin ve hikaye üzerinde çalıştıkları için birbirlerini bağlayıcı bir tarafı oldu. Çıkış kısmı böyle farklı düşüncelerin bir araya gelmesiyle oluştu." ifadelerini kullandı.

"Güzel bir etkileşim ve deneyim alanı"

Resim yaparken hikayeler de yazdığını dile getiren Ceylan, şunları kaydetti:

"Bu hikayeleri yazarken ciddi bir araştırma sürecine giriyordum. Her şeye objektif olarak bakmanız gerekiyor çünkü bir arşiv çalışması yapıyorsunuz. Yakın fikirde olmayabilirsiniz ya da sanatı size yakın gelmeyebilir ama dönemi için önemli biridir. Haliyle sevdiğiniz bir kişiye yaklaşır gibi ona da aynı yerden ve adaletli yaklaşmanız lazım."

Ceylan, serginin içeriği bakımından multidisipliner bir yönü olduğuna işaret ederek, izleyici için önemli bir etkileşim ve deneyim alanı sunduğunu söyledi.

"Bu hikayeler tiyatro olacak"

Sergiyi bugüne dek dört temayla izleyiciye sunduklarını aktaran Ceylan, "Bu veda sergimiz aslında 'Konuşan Resimler'i uğurladığımız bir sergi. Hikayesini ve fikirlerini çoklu olarak anlattı yıllar içinde. Onuncu yılın da vedası için doğru bir zaman olduğunu düşünüyorum. Şimdiye dek dört temamız vardı ama bu sergi hepsinin totalinde unutmamamız gereken insanları anlatıyor. Bu kez Ferhan Şensoy, Muhsin Ertuğrul, Cahide Sonku, Yıldız Müşfik Kenter, Semiha Berksoy hatta Hacivat ve Karagöz'e kadar giden özel bir seri hazırladım." diye konuştu.

Ceylan, "Konuşan Resimler"in hikayelerine ulaşmak isteyenlerin albümlere müzik uygulamalarından erişebileceğini belirterek, "Aynı zamanda sergi bitiminden sonra kitaplaşması hatta belki dijital ortamda kataloglarına ulaşılmasının da altyapısını hazırlıyoruz. Yeni yılda bu hikayeler tiyatro olacak. Hayatına mecralarını değiştirerek devam edecek. Bunu da sürekli duyuruyor olacağım. İzleyiciler eserlere sergi sonrası ilk aylarda dijital ortamlarda ulaşabilecekler." ifadelerini kullandı.

Sergi, 19 Aralık'a kadar AKM'de ziyaret edilebilecek.