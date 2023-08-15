Antalya-Fethiye Karayolu'nda meydana gelen kazada yaşlı bir çift hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, çiftin kontrolsüz kavşaktan geçmek için beklediği ve çarpan otomobille birlikte savrulduğu anlar yer alıyor. Çiftin çocukları, sürücünün tahliye edilmesine itiraz etti.

Kontrolsüz kavşaktan geçmek için 2 dakika 50 saniye beklediler, ölümden kaçamadılar

Yaşlı karı kocanın kontrolsüz kavşakta hayatını kaybettiği kaza anları güvenlik kamerasında

Otomobile çarpan sürücünün 12 gün sonra tahliye edilmesine yaşlı çiftin çocukları itiraz etti

ANTALYA - Antalya- Fethiye Karayolu Korkuteli Çevreyolu'nda meydana gelen ve yaşlı çiftin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kavşağa gelip 2 dakika 50 saniye boyunca bekleyen Memiş Günal idaresindeki otomobil, hareket ettikten sonra hızla gelen otomobilin çarpması sonucu çarpan otomobille birlikte yolun dışına savruldu. Kazada Memiş Günal hastanede, eşi Ünzile Günal ise olay yerinde hayatını kaybetti. Günal çiftinin çocukları Emrah Günal ve Ayşenur Kara, "Sürücü Doğan Can K.'nin olaydan 12 gün sonra tahliye edilmesi bizim acımızı daha da büyüttü" dedi.

15 Temmuz akşamı Antalya- Fethiye Karayolu Korkuteli Çevreyolu'nda meydana gelen trafik kazasında anneleri Ünzile Günal ve babaları Memiş Günal'ı kaybeden Emrah Günal ve Ayşenur Kara, "Sürücü Doğan Can K.'nin olaydan 12 gün sonra tahliye edilmesi bizim acımızı daha da büyüttü" ifadelerini kullandı.

Anne ve babalarının kontrolsüz kavşaktan geçerken hayatını kaybettiğini, kazada aşırı hızdan kaynaklı karşı araç sürücüsünün de kusuru olduğunu ve fren izi dahi bulunmadığını belirten Emrah Günal ve Ayşenur Kara, kazanın ardından yürütülen savcılık talebi ile sürücü Doğan Can K. hakkında mahkemece tutuklama kararı verildiğini söyledi. Emrah Günal ve Ayşenur Kara, "Bu tarihten 12 gün sonra bu şahsın tahliye edilmesi bizim acımızı daha da artırdı. Biz kazada anne ve babamızı kaybettik. Bir gecede hem yetim hem öksüz kaldık. Ölenler insan evladı, kazada sokak hayvanı değil ölenler. Ölen 2 canın bedeli 12 gün içeride kalması mıdır? Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatlarıyız. Biz yüce Türk adaletine sonuna kadar güveniyoruz. En azından 1 ay tutuklu kalması gereken karşı araç sürücüsünün sebep olduğu 2 canın bedeli 12 gün içeride kalmak olmamalı" dedi.

Kaza, Fethiye Karayolu Korkuteli İmrahor Mahallesi Çevreyolu'nda 15 Temmuz gecesi saat 22.00 sıralarında yaşandı. Fethiye istikametinden Antalya istikametine giden Doğan Can K. yönetimindeki 34 FOU 524 plakalı otomobil, Memiş Günal idaresindeki taziye ziyaretine giden ve tali yoldan karşı yola geçmeye çalışan 07 RP 950 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 07 RP 950 plakalı araç içinde bulunan sürücü Ünzile Günal olay yerinde, Memiş Günal ise hastanede hayatını kaybetti. Diğer otomobil sürücüsü Doğan Can K. ve Memiş Günal yaralı olarak Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik kameraları görüntüleri yeni ortaya çıkan kazada, Günal çiftinin bulunduğu otomobilin kontrolsüz kavşaktan geçmek için 2 dakika 40 saniye boyunca sabırla beklediği, hareket eder etmez de kazanın yaşandığı anlar kayıt altıda alındı.