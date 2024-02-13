Konkordato ilan edilen fabrikada sendika başkanı vuruldu

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, konkordato ilan edilen tekstil fabrikasının işçileriyle konuşmaya giden Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri Sendikası (DERİTEKS) Genel Başkanı Makum Alagöz'ü tabancayla bacağından vuran işletmenin ortağı Onur A., adliyeye sevk edildi. Onur A. polisteki ifadesinde, Alagöz'ü kendisiyle alaycı üslupla konuşması nedeniyle vurduğunu söyledi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki konkordato ilan edilen bir tekstil fabrikasında meydana geldi. DERİTEKS Genel Başkanı Makum Alagöz, 3 sendika üyesiyle birlikte işçilerle görüşmek için fabrikaya geldi. Fabrikanın kafeteryasında işletmenin ortağı iki kardeşten Onur A., tabancasını çıkarıp, ateşledi. Alagöz, sağ bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alagöz, ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Alagöz'ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, olayın ardından Onur A.'yı suç aleti tabancayla birlikte gözaltına aldı.

Onur A. emniyetteki ifadesinde, işçilerin ödemeleri konusunda görüştükleri sırada Alagöz'ün kendisiyle alaycı bir üslupla konuşması üzerine sinirlenip, olayı gerçekleştiğini söyledi. Onur A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.