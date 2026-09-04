Komedyen Göktaş'a 'Ölü Deniz' gösterisi için 12 yıl 2 aya kadar hapis istemi

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, komedyen İmran Deniz Göktaş'ın "Ölü Deniz" adlı gösterisindeki ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 12 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcılık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin sözlerin eleştiri sınırlarını aştığını; oruç tutanlar, haşemalı kadınlar ve Kur'an-ı Kerim hakkındaki ifadelerin ise "ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı" olduğunu ileri sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, komedyen İmran Deniz Göktaş'ın Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelediği "Ölü Deniz" adlı gösterisi hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hızarlıdığı iddianamede, Göktaş'ın, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216'ncı maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", 299'uncu maddesi kapsamında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve 215'inci maddesi kapsamında "suçu ve suçluyu övme" suçlarından cezalandırılması talep edildi. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarının basın ve yayın yoluyla işlendiği ileri sürülerek TCK'nin 218'inci maddesinin de uygulanması istendi.

İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki" olarak yer alırken, farklı kişiler ve bir sendikanın yanı sıra CİMER üzerinden yapılan ihbarlara da yer verildi.

SORUŞTURMA GÖSTERİ VİDEOSUNUN ARDINDAN BAŞLATILDI

İddianamede, Göktaş'ın "Deniz Göktaş" adlı YouTube hesabından 24 Haziran 2026 tarihinde paylaştığı "Ölü Deniz" gösterisinin içeriğinde suç unsuru bulunduğu gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Gösteriye ilişkin CİMER üzerinden yapılan başvurular, farklı illerde ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan şikayet dilekçeleri üzerine açılan soruşturmaların tek dosyada birleştirildiği kaydedildi. Dosyaya video çözümleme tutanağı ile Göktaş'ın cep telefonu üzerinde yapılan incelemeye ilişkin 31 Ağustos 2026 tarihli bilirkişi raporunun da konulduğu bildirildi.

ERDOĞAN'A İLİŞKİN SÖZLERİ İDDİANAMEYE GİRDİ

Savcılık, gösteride Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullanılan bazı ifadeleri "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında değerlendirdi.

İddianamede, Göktaş'ın Erdoğan'a ilişkin, "Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı hiç sevmedim", "utangaç bir diktatörden kendi kimliğiyle barışık bir diktatöre geçişi" ve "toplum baskısı, milletin yazdığı metinler, Anayasa falan, kendin ol ya" şeklindeki sözlerine yer verildi.

Göktaş'ın gösterinin metnini kendisinin yazdığını ve videoyu kendisine ait YouTube hesabından paylaştığını ifadesinde kabul ettiği belirtilen iddianamede, sözlerin "eleştiri sınırlarını aştığı ve Cumhurbaşkanı'nın toplum nezdindeki şeref, onur ve saygınlığını rencide edecek boyutta olduğu" savunuldu.

İddianamede, TCK'nin 299'uncu maddesi uyarınca gereken kovuşturma izninin Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 13 Ağustos 2026 tarihli kararıyla verildiği kaydedildi.

ORUÇ TUTANLARA İLİŞKİN İFADELER

Göktaş'ın gösterisindeki, "Hala korkuyorum canlı bombalardan ama en çok da oruç tutan canlı bombalardan korkuyorum. Çünkü normal canlı bombalardan Taksim'e, meydanlara, kalabalık yerlere gitmeden kaçabilirsin ancak oruç tutan canlı bombaların nerede patlayacağı belli olmaz" şeklindeki ifadeleri de iddianameye alındı. Savcılık, bu ifadelerle oruç ibadetini yerine getiren kişilerin "canlı bomba olmaya daha müsait olduğu" yönünde bir anlatım kurulduğunu ileri sürdü. Sözlerin, halkın din bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer kesim aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edici nitelikte olduğu savunuldu.

KUR'AN-I KERİM'E İLİŞKİN SÖZLER

Gösterideki "İlk üç kitapta iyiydi, dördüncüsünün çevirisi zayıf", "Dördüncü kitap favorim" ve "Yazar için de çok zor, aklına yeni bir fikir gelse 'son kitap' dedik ya" şeklindeki sözler de suçlamaya dayanak gösterildi.

Savcılık, söz konusu ifadelerin İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'i hedef aldığını ve halkın bir kesimini diğer bir kesim aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik edici nitelik taşıdığını öne sürdü.

HAŞEMALI KADINLARLA İLGİLİ SÖZLER İÇİN "NEFRET SÖYLEMİ" İDDİASI

İddianamede, Göktaş'ın dalgıçları anlattığı bölümde, saçları görünmeyen ve vücutlarını kaplayan siyah kıyafetler giyen kadınları anlattığı iddia edildi.

Göktaş'ın bu kişilere yönelik "dalgıçlar" benzetmesi yaptığı ve hakaret içeren ifadeler kullandığı aktarılan iddianamede, şüphelinin savcılıktaki ifadesinde "dalgıç" sözüyle denize haşemayla giren kadınları kastettiğini kabul ettiği belirtildi.

Savcılık, Göktaş'ın sözlerinin "ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı" olduğunu, dini inançları gereği denize bu kıyafetlerle giren kadınları hedef aldığını ve bu kişilere yönelik "nefret söyleminde bulunduğunu" ileri sürdü.

İddianamede, gösteri hakkında yapılan 500'ü aşkın CİMER başvurusu ve şikayet dikkate alındığında sözlerin toplumun geniş kesimlerinde infial uyandırmaya elverişli olduğu, kamu güvenliği açısından "açık ve yakın tehlike" ortaya çıkardığı iddia edildi.

"DALTONLAR" ESPRİSİNE "SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME" SUÇLAMASI

Göktaş'ın gösterisinde "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne ilişkin kullandığı ifadeler de "suçu ve suçluyu övme" suçlamasına dayanak yapıldı.

İddianamede Göktaş'ın şu sözlerine yer verildi:

"Ben bugünün ön sıra bilet gelirleriyle, gerçi ön sıra belediye davetlisi oradan bir gelir yok, ikinci sıra diyeyim daha güvenli olur; bugünün ikinci sıra bilet gelirleriyle Türkiye'de bir tetikçi tutup rakip bir komedyeni öldürtebiliyorum. Şu an piyasa bu durumda. Sadece ikinci sıra, bir de Telegram hesabı. Oradan Daltonlara yazıyorsunuz, gayet kurumsal bir iletişim var. Bitcoin'den parayı yatırıyorsunuz, takip de edemiyorlar. Öldürünce fotoğraf geliyor, 'Buydu değil mi abi?' Onun ikizi vardı ama benim hatam. Tekrar yatırıyorsunuz, muhteşem bir sistem."

Savcılık, Göktaş'ın bu sözlerle "Daltonlar Çetesi" olarak bilinen suç örgütünün eylemlerini övdüğünü, meşru gösterdiğini ve suça ulaşılmasını kolaylaştıran ifadeler kullandığını iddia etti.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN ANAYASA VE AYM KARARLARI HATIRLATILDI

İddianamede, Anayasa'nın düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğüne ilişkin 26'ncı maddesine ve temel hakların sınırlandırılmasını düzenleyen 13'üncü maddesine de yer verildi.

İfade özgürlüğünün yalnızca toplum tarafından kabul gören düşünceleri değil, "incitici, şoke edici ya da endişelendirici" düşünceleri de kapsadığı belirtilen iddianamede, Anayasa Mahkemesi'nin bu özgürlüğün bir dereceye kadar abartıya ve kışkırtmaya izin verecek şekilde geniş yorumlanması gerektiği yönündeki kararları hatırlatıldı.

İddianamede, bununla birlikte ifade özgürlüğünün sınırsız olmadığı savunularak, iftira, küfür, onur ve saygınlığı zedeleyen ifadeler ile nefret, ayrımcılık, düşmanlık ve şiddet yaratmaya yönelik açıklamaların hukuki korumadan yararlanmayacağı ileri sürüldü.

Savcılık, Göktaş'ın üç ayrı suçtan cezalandırılmasını ve TCK'nin 53'üncü maddesi uyarınca belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasını talep etti.

Gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği sürenin verilecek cezadan mahsup edilmesi istenen iddianamede, el konulan cep telefonunun karar kesinleştikten sonra Göktaş'a iade edilmesi, telefondan alınan imajın ise dosyada delil olarak saklanması talep edildi.

Kaynak: ANKA