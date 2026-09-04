Dünyaca ünlü oyuncuya kırmızı halıda güvenlik müdahalesi! Neye uğradığını şaşırdı
Venedik Film Festivali’nin açılışında kırmızı halıya çıkan Nina Dobrev, güvenlik görevlisinin beklenmedik müdahalesiyle şaşkınlık yaşadı. Ünlü oyuncu, poz verdiği alandan uzaklaştırıldı.
- Nina Dobrev, 83. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde 'Ink' filminin galasında kırmızı halıda bir güvenlik görevlisinin müdahalesiyle karşılaştı.
- Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıda uzun süre poz verilmesine izin verilmiyor ve görevliler yalnızca sıranın ilerlemesini sağlıyor.
“The Vampire Diaries” dizisindeki Elena karakteriyle dünya çapında tanınan Nina Dobrev, 83. Venedik Uluslararası Film Festivali’nin açılışında dikkat çeken anlar yaşadı.
Danny Boyle’un yeni filmi “Ink”in galasına katılan 37 yaşındaki oyuncu, siyah ve ışıltılı elbisesiyle kırmızı halıda basın mensuplarına poz verdi. Ancak fotoğraf çekimi sırasında yanına gelen bir güvenlik görevlisinin müdahalesiyle kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI
Güvenlik görevlisinin Dobrev’i poz verdiği alandan uzaklaştırmaya çalışması üzerine oyuncu ne yapacağını bilemedi. Görüntülerde şaşkınlığı yüzüne yansıyan Dobrev’in bir süre bocaladığı görüldü.
Başka bir festival görevlisinin araya girerek ilerlemesi gerektiğini belirtmesinin ardından oyuncu kırmızı halıdan ayrıldı.
Yaşananların ardından festivalin işleyiş kurallarına dikkat çeken bazı kişiler, güvenlik görevlisinin yalnızca prosedürü uyguladığını belirtti.
Venedik Film Festivali’nde kırmızı halıda uzun süre durarak poz verilmesine izin verilmediği, fotoğraf çekimleri için belirlenen alanların bulunduğu ve görevlilerin yalnızca sıranın ilerlemesini sağladığı ifade edildi.