Darbe iddiası Kolombiya'yı karıştırdı! Cumhurbaşkanı Petro'nun çağrısında binlerce kişi sokağa indi

Kolombiya'da Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun çağrısıyla birçok kentte meydanlara inen binlerce kişi hükümete destek verdi. Başta Başkent Bogota olmak üzere Medellin, Cali, Pasto, Barranquilla, Cartagena, Tunja ve Armenia'da yürüyüşler gerçekleştiren kalabalık gruplar, Petro'ya destek verirken, hükümete yönelik "darbe" planları düzenlemekle suçladığı Ulusal Başsavcı Francisco Barbosa'ya tepki gösterdi.

LOGANLARLA PETRO HÜKÜMETİNE DESTEK VERDİLER

Bogota'nın tarihi meydanı Plaza de Bolivar'da toplanan yüzlerce kişi, müzik ve sloganlar eşliğinde Petro hükümetine desteğini duyurdu. Yürüyüşe çeşitli sol görüşlü sendikaların, öğrenci gruplarının, yerlilerin ve tarihi pakt koalisyonundan partililerin katıldığı bildirildi.

ADALET SARAYI'NA ZORLA GİRMEYE ÇALIŞTILAR

Ulusal Başsavcı Barbosa karşıtı sloganlar atan onlarca kişi Adalet Sarayı önünde gösteri düzenlendi. Bu esnada bir grubun Adalet Sarayı'na zorla girmeye çalışması üzerine güvenlik güçleri protestoculara müdahalede bulundu. Eylemcilerin taşlı saldırısı ve etrafa rastgele zarar vermesinin ardından polis, gaz bombasıyla karşılık verdi.

CUMHURBAŞKANI PETRO'DAN OLAYLARA TEPKİ

Adalet Sarayı önünde olayların yaşanması üzerine sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulunan Petro, polisten "sükuneti" sağlamasını ve "provokatör" olduğunu savunduğu kişilere ise engel olunmasını istedi. Bogota Belediye Başkanı Carlos Fernando Galan ve muhalif partiler, olaylardan Petro hükümetini sorumlu tuttu.

"ULUSAL POLİSE TALİMAT VERİYORUM"

Muhalefetin eleştirileri üzerine X'ten yeni paylaşımda bulunan Petro, "Burada adalete saldıran tek kişi, dürüst bir savcıdan korkan aşırı sağdır. Bu nedenle ulusal polise talimat veriyorum, yargıçların serbest dolaşımına kim engel oluyor? Bununla ilgili rapor talep edeceğim." ifadesini kullandı. Öte yandan Yüksek Adalet Divanında yapılan oylama sonucunda üyelerin, 3 aday arasından yeni Ulusal Başsavcıyı seçemediği bilgisi paylaşıldı.