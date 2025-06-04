Köln'de İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma Bombalar Nedeniyle 20 Bin Kişi Tahliye Edildi

Köln'de İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma Bombalar Nedeniyle 20 Bin Kişi Tahliye Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Köln kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma üç bombanın imha edilmesi öncesinde Deutz bölgesinden 20 binden fazla kişi tahliye edildi. Bölgedeki tüm binaların boşaltılması için geniş kapsamlı önlemler alındı.

Almanya'nın Köln kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış 3 bombanın imha edilmesi öncesinde Deutz bölgesinde yaşayan 20 binden fazla kişi tahliye edildi.

Köln Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, savaştan kalan ABD yapımı bombaların imha işlemleri için öncesinde tahliye çalışmalarına başlandı.

Deutz'daki 1 kilometrekarelik alanda yaşayan 20 binden fazla kişi önlem amaçlı tahliye edildi.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yapılan en büyük tahliye operasyonu kapsamında Ren Nehri üzerindeki köprüler kapatıldı, tren seferleri iptal edildi, evlerin yanı sıra 58 otel, müzeler, okullar, hastaneler, huzurevleri, bakımevleri boşaltıldı.

İmha işleminin ne zaman yapılacağı henüz netlik kazanmazken, çalışmaların akşamüstü tamamlanması hedefleniyor.

Yetkililerin bölgedeki tüm binaların boş olup olmadığını kontrol etmesi gerekirken bu kontrolün ne kadar süreceği bilinmiyor.

Köln Kamu Düzeni Dairesi Başkanı Ralf Mayer, basına yaptığı açıklamada, Köln şehir merkezinin Avrupa'nın en yoğun nüfuslu merkezi olduğunu ifade etti.

Patlamamış bombalar etkisiz hale getiriliyor

Almanya'da bazıları yerleşim yerlerinde olmak üzere İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor.

Bu bombalar, uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
İzmir Büyükşehir Belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı

İzmir'de grev sona erdi! İşte krizi bitiren anlaşma
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor

Avrupa ülkesinde 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük operasyon
Bayramda hava sıcaklıkları 35 dereceye kadar çıkacak

Bayramda kavrulacağız! Termometreler bakın kaç dereceleri görecek
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor

4 metre yüksekten uçan Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
Süper Lig'in yeni takımı Galatasaray'dan transfer yaptı

Süper Lig'in yeni takımı Galatasaray'dan transfer yaptı
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fenerbahçe'nin yıldızları yönetime resti çekti: Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin yıldızları yönetime resti çekti
Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba

Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi, fiyatı yine de ucuz geldi
Dursun Özbek'ten Osimhen müjdesi

Dursun Özbek'ten Osimhen müjdesi
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu

Ünlü fenomen otel havuzunda ölü bulundu
4 yaşındaki oğlunu yaralayıp intihara teşebbüs etti

Anne dehşet saçtı! Cinnetin nedeni 2.5 yıl önceki olaymış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.