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KOGACE ve TGS üyeleri CHP Kocaeli İl Başkanlığına siyah çelenk bıraktı

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KOGACE ve TGS üyeleri CHP Kocaeli İl Başkanlığına siyah çelenk bıraktı
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Arbedeye tepki gösteren KOGACE ve TGS üyeleri, CHP Kocaeli İl Başkanlığı önüne siyah çelenk bıraktı. KOGACE Başkanı Hüseyin Öziri, olayın kabul edilemez olduğunu belirterek bunu basın özgürlüğüne müdahale olarak nitelendirdi ve CHP'den sorumlular için açık tutum istedi.

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Kocaeli'deki "Emekte Birlik ve Yaşamda Güvence Buluşması" programında yaşanan arbedeye tepki gösteren gazeteciler, partinin il başkanlığına siyah çelenk bıraktı.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) ile Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kocaeli İl Temsilciliği üyeleri, partinin Kocaeli İl Başkanlığı önünde bir araya geldi.

Binanın önüne siyah çelenk bırakılmasının ardından grup adına basın açıklamasını okuyan KOGACE Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öziri, yaşanan olayın hiçbir gerekçeyle kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Öziri, yaşananların yalnızca gazetecilere yönelik bir saldırı olarak değerlendirilemeyeceğini dile getirerek, bunun aynı zamanda halkın haber alma hakkına, basın özgürlüğüne ve demokrasiye yönelik müdahale olduğunu söyledi.

CHP Kocaeli İl Başkanlığına da çağrıda bulunan Öziri, olayla ilgili gerekli adımların atılmasını ve sorumlular hakkında açık tutum sergilenmesini istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla dün Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Emekte Birlik ve Yaşamda Güvence Buluşması" programı öncesinde partili gençlerin basın mensupları için ayrılan alanda toplanarak tezahüratta bulunması üzerine gazeteciler, görevlerini yerine getiremediklerini belirterek gençlerden bölgeden uzaklaşmalarını istemiş, bunun üzerine yaşanan arbedenin ardından gazeteciler salonu terk etmişti.

Kaynak: AA
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