Kocaeli'den kısa kısa

Kerbela'da şehit edilen Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınları, Kocaeli'de anıldı.

Türkiye Caferileri Vakfınca Darıca Nenehatun Stadı'nda düzenlenen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kerbela olayının konu alındığı mersiyelerin seslendirilmesi sırasında vatandaşların göz yaşlarını tutamadığı görüldü.

Belediye Başkan Yardımcısı Hüsamettin Ergül, yaptığı konuşmada, Kerbela'nın İslam tarihindeki derin acılarından biri olduğunu kaydetti.

Türkiye Caferileri Vakfı Genel Sekreteri Hasan Apaydın ise Kerbela'da yaşananların insanlık tarihinde eşine az rastlanan bir zulüm olduğunu ifade etti.

Programa, Belediye Başkanvekili Kenan Demirbaş, İlçe Müftüsü Selami Balcı, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Başiskele'de mobil hizmet aracı hizmet verdi

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından mobil nüfus hizmetleri aracı, Başiskele'de vatandaşlara hizmet verdi.

Çeşitli sebeplerle sürücü belgesi ya da kimlik kartını yenilemek için ilgili müdürlükten randevu alamayan vatandaşların işlemleri, bu çalışma sayesinde yapılıyor.

Faaliyetleri inceleyen Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hikmet Özsoy'dan bilgi aldı.

Karamürsel'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Karamürsel ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Oluklu Mahallesi'nde N.C.Ö. (22) idaresindeki 06 BN 7076 plakalı hafif ticari araç ile M.E.U. (36) yönetimindeki 41 AYZ 269 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü ve araçtaki M.U. (36), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.