Kocaeli'deki öğrenci servisi kazasıyla ilgili mahkeme heyeti olay yerinde keşif yaptı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen öğrenci servisi kazasıyla ilgili mahkeme heyeti olay yerinde keşif yaptı. Kazada hayatını kaybeden kişilerin aileleri olay yerine gelirken, sürücünün kanında uyuşturucu madde çıktığı belirlendi. Kazada yaralanan öğrencilerden Furkan Can Öztürk ise tedavi sürecinin devam ettiğini belirtti.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 4'ü öğrenci, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı kazayla ilgili mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yaptı. Kazada hayatını kaybeden kişilerin aileleri olay yerine gelirken, ölen Esmanur Avcı'nın annesi Zeynep Avcı 'Ölmezsem sağ kalırsam, iki elim yakalarında olacak. Sorumluların hepsinin yakalarından tutacağım" diyerek uzun süre gözyaşı döktü.

Kaza, 9 Kasım 2021'de Yavuz Selim Mahallesi Fikri Altıokka Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Özdemir yönetimindeki 41 P 0860 plakalı öğrenci servis midibüsü, kontrolden çıkıp yolda yürüyen Birsen Giriş'e çarptıktan sonra köprüden dereye uçtu. Kazada Birsen Giriş, öğrenciler Mert Efe Akıllı, Esma Nur Avcı, Rabia Üst ve Ege Yılmaz hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan sürücü Özdemir'in sağ bacağı ise hastanede kesildi. Tedavisinin ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Özdemir, 'taksirle birden fazla kişinin ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı.

Yaşanan kaza sırasın midibüste bulunan ve ağır yaralanan öğrencilerden Furkan Can Öztürk (16), "Kaza sebebiyle beynimden 3 defa ameliyat geçirdim. Sırtımda platin var, 8 tane vida var. Kazadan sonra pek dışarı çıkamıyorum. Hala tedavilerim devam ediyor. Tedavilerimden dolayı özel hayatım yok, pek bir şey yaşayamıyorum. Hep evdeyim. Kazadan dolayı okula gidemediğimden sınıf tekrarı yaptılar. Ben de sınıf tekrarı yapmamak için açık liseye geçtim. Şu an 10'uncu sınıftayım. Tedavi süreci beni yıpratıyor. Fanatik bir Galatasaraylıyım. Maçları kaçırmamaya çalışıyorum. Bu sene statta maç izlemek isterim" dedi.