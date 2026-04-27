Kocaeli'de vefatının 497. yılında "Çoban Mustafa Paşa Paneli" düzenlendi

Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde devlet kademelerinde görev alan Çoban Mustafa Paşa'nın ölümünün 497. yılında farkındalık oluşturmak amacıyla panel düzenlendi.

Gebze Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve moderatörlüğünü gazeteci Resul Orman'ın yaptığı "Çoban Mustafa Paşa Paneli"nde, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Özlem Aydın, tarihçi yazarlar Dr. Recep Kankal, Ramazan Akbaş ve Volkan Şenel, Çoban Mustafa Paşa'nın geride bıraktığı mimari eserler, tarihi doku ve bölgeye yaptığı ekonomik katkıyla ilgili bilgi verdi.

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, panelde yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarihi direklerinden birinin de Çoban Mustafa Paşa olduğunu belirterek, "Bu değerlerin farkında olan, Türk kimliğine, mimarisine, şehirciliğine ve kültürüne katkısı bulunan, toplumun ve şehrin gerekli olan her müessesini bünyesinde barındıran öğretmen arkadaşlarım var. Bu programı düzenleyen ve emek verenlere de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de gençlerin Çoban Mustafa Paşa, Mimar Sinan veya önde gelen bir komutan olmak istiyorlarsa Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi adlarını tarihe yazdırmaları gerektiğini ifade ederek, "En iyi doktor, mühendis, avukat ve mimar olmalıyız. En iyi olarak da kendimizi kabullendirecek atılımları, gayretleri göstermeliyiz. ya tarih yazacaksınız ya da tarihe not düşeceksiniz. Bu çerçevede meseleye bakarsanız başarılı olmamak için bir sebep yok." ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında, Çoban Mustafa Paşa Camii İmam Hatibi İrfan Tatlı, Kur'an-ı Kerim okudu, dua ettirdi.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş
Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem

Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır

Putin'den Trump'ı zora sokacak İran çıkışı: Her şeyi yaparız

21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı

Yer: Tokat! Cenaze namazını araçtan indirmeden kıldılar

Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü? Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı

İran'ı ayağa kaldıracak görüntü
Murat Övüç'ten oğlu ve gelinine rest: Ben bunu hak etmedim

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk darbeyi oğlundan yedi

Yıldız futbolcuyu daha önce böyle görmediniz! İçip içip bayıldı

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz! İçip içip bayıldı

Yeni sevgili, eski eşi bıçakla öldürdü

Yeni sevgili ile eski eş sokakta karşılaştı, sonrası facia
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü? Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı

İran'ı ayağa kaldıracak görüntü
Kadınlar derbisinde inanılmaz son! Galatasaray, Fenerbahçe'yi geriden gelip yendi

88. dakikada geride oldukları maçı inanılmaz geri dönüşle kazandılar
İran'ın hızlı barış teklifi Trump'ı harekete geçirdi! Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak

Bunu kimse beklemiyordu! İran'ın teklifi Trump'ı harekete geçirdi