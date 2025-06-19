Kocaeli'de Uygunsuz Giyinme Tartışması Kavga Çıkardı

Kocaeli'de Uygunsuz Giyinme Tartışması Kavga Çıkardı
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde, iki komşu arasında 'uygunsuz giyinme' nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. B.A., eleştirdiği komşusu M.Ç.'nin başına paspas sopasıyla vurdu. Olay sonrası B.A. gözaltına alındı, M.Ç. hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde komşu iki erkek arasında çıkan 'uygunsuz giyinme' tartışması kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında uygunsuz kıyafet giymekle eleştirdiği komşusu M.Ç.'nin başına paspas sopasıyla vuran B.A. gözaltına alındı

Olay, saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Komşu iki erkek arasında 'uygunsuz giyinme' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle B.A. paspas sapıyla uygunsuz giyinip dolaştığını iddia ettiği M.Ç.'nin başına vurdu. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan M.Ç., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardında Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan M.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan B.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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