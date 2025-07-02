Kocaeli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

VALİ AKTAŞ: YANGIN YERLEŞİM YERLERİNE SİYARET ETMEDEN DURDURULDU

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili bölgede söndürme çalışmalarını takip eden Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Derince ilçemiz Yenikent mevkisinde çıkan orman yangını ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesiyle an itibariyle yerleşim yerlerine sirayet etmeden durdurulmuş vaziyette. Arkadaşlarımız biraz daha kuzey tarafta çalışıyor. Oradaki ilerlemeyi durdurmaya çalışıyorlar. Orman Bölge Müdürlüğü'müzün helikopterleri, hava üs komutanlığımızın helikopterleri, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın karadan, itfaiye dairesiyle ve diğer iş makinalarıyla verdiği destekle söndürme çalışmaları devam ediyor. Diğer kurumlarımızda AFAD Müdürlüğümüz, sağlık müdürlüğümüz ve orman müdürlüğümüz sahadalar. Bir olumsuzluk yaşamamak için yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek ve söndürme çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Derince ilçemiz Yenikent mevkisinde çıkan orman yangını ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesiyle an itibariyle yerleşim yerlerine sirayet etmeden durdurulmuş vaziyette arkadaşlarımız biraz daha kuzey tarafta çalışıyor. Oradaki ilerlemeyi durdurmaya çalışıyorlar" diye konuştu.