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İzmit'te Hamas liderine suikast ve İsrail saldırıları protesto edildi

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Şehitlere Rahmet Zalimlere Lanet" yürüyüşü için çok sayıda partili ve vatandaş Fevziye Camisi önünde toplandı. Yürüyüşte İsrail aleyhine slogan atan ve Filistin'e destek veren pankartlar taşıyan eylemciler, Sabri Yalım Parkı'na ulaştı.

İl Başkanı Zafer Mutlu, burada yaptığı basın açıklamasında, Filistin halkının kendisini yok etmeye yönelik cani saldırganlığa karşı kahramanca direnişini 10 aydır sürdürdüğünü söyledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin İran'da suikasta uğramadan hemen önce dünyanın tüm özgür halklarını 3 Ağustos 2024 günü Gazze'ye ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere destek için alanlara çağırdığını belirten Mutlu, bugün bu çağrıya icabet ettiklerini kaydetti.

Mutlu, işgal rejiminin son süreçteki azgın saldırılarının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD gezisinde alınan onay ve güvenceyle mümkün olduğunu vurgulayarak, "Netanyahu'nun ziyareti sırasında Washington'da oluşan tiksindirici sahne ve devamında yaşananlar, küresel kapitalist güçlerin siyasi elitlerinden herhangi bir beklentiye girmenin beyhudeliğini tekrar göstermiştir. Filistin'i kurtaracak yegane irade, direnen özgür halkların iradesidir." diye konuştu.

İsrail'i, Filistin'in zaferi anlamına gelecek bir ateşkese zorlamak için baskı altına almak zorunda olduklarına işaret eden Mutlu, bu baskının kurulabilmesi için Türkiye'nin İsrail'le siyasi, diplomatik, iktisadi, akademik, sportif, kültürel, sanatsal tüm ilişkileri kesmesi gerektiğini savundu.

Zafer Mutlu, Filistin halkı soykırıma uğrarken liderlerinin de dünyanın çeşitli bölgelerinde suikasta kurban gittiğini belirterek, "Artık somut, gerçek ve etkili icraatlar istiyoruz. Yaptırım istiyoruz. Siyonist işgal rejimine her alanda tam bir abluka uygulanmasını istiyoruz." dedi.

Basın açıklamasının ardından suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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